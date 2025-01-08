تشكيل ليفربول - 4 تغييرات وأرنولد بديلا أمام توتنام بكأس الرابطة
الأربعاء، 08 يناير 2025 - 21:08
كتب : FilGoal
نرشح لكم
تحدث واستعاد وعيه.. توتنام يصدر بيانا رسميا عن حالة بينتانكور مباشر كأس الرابطة - توتنام (0)-(0) ليفربول.. الشوط الثاني شبيه ألفاريز.. تقارير: مرموش يرغب في الانضمام لمانشستر سيتي الآن وست هام يعلن إقالة جولين لوبيتيجي وجهازه المساعد بوستيكوجلو: لو كان صلاح لاعبا في توتنام سيعاني من أجل تسجيل الأهداف الانتصار السابع - نيوكاسل يفوز على أرسنال بهدفين في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة انتهت في كأس الرابطة - أرسنال (0)-(2) نيوكاسل كأس الرابطة - 5 تبديلات في تشكيل أرسنال.. وإيزاك يقود هجوم نيوكاسل