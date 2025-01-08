تشكيل ليفربول - 4 تغييرات وأرنولد بديلا أمام توتنام بكأس الرابطة

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 21:08

كتب : FilGoal

ترينت ألكساندر أرنولد ومحمد صلاح - ليفربول × وست هام

توتنام ليفربول كأس الرابطة الإنجليزية
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