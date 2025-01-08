شبيه ألفاريز.. تقارير: مرموش يرغب في الانضمام لمانشستر سيتي الآن

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 20:20

كتب : FilGoal

مرموش - فرانكفورت - لايبزج

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات عن مستجدات مفاوضات مانشستر سيتي لضم عمر مرموش نجم أينتراخت فرانكفورت.

وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على إكس: "مانشستر سيتي على استعداد للتواصل وبدء محادثات مع أينتراخت فرانكفورت للتعاقد مع عمر مرموش".

وأكمل: "بدأت المناقشات بالفعل من جانب اللاعب، وعمر مرموش حريص على الانضمام إلى مانشستر سيتي الآن".

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وأضاف: "القرار متروك لآينتراخت فرانكفورت، سواء أرادوا بيعه الآن أو الاحتفاظ بمرموش".

وشبه رومانو النجم المصري باللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز لقدرته على اللعب كجناح ومهاجم مركزي".

وسجل مرموش هذا الموسم 18 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة لفرانكفورت في 24 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات.

وانضم الفاريز إلى مانشستر سيتي بشكل نهائي قادما من ريفر بليت الأرجنتيني في صيف 2022، قبل الرحيل في صيف 2024 إلى أتليتكو مدريد.

وتوج ألفاريز مع مانشستر سيتي ببطولتين الدوري الإنجليزي، وبطولة دوري أبطال أوروبا، وأخرى للسوبر الإسباني وكأس العالم للأندية، وبطولة لكأس إنجلترا وأخرى للدرع الخيرية.

كما كشفت شبكة ذا أثليتك أن مانشستر سيتي يعمل على إبرام صفقتي ضم عمر مرموش، وعبد القادر خوسانوف هذا الشهر.

وأوضحت أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات بشأن أي من اللاعبين حتى الآن لكن هناك تقدم في المناقشات.

وانضم مرموش إلى فرانكفورت قادما من فولفسبورج عام 2023، وظهر لأول مرة مع منتخب مصر عام 2021 ولعب 35 مباراة دوليا.

ذا أثليتك علقت على مسيرة مرموش: "عادة ما يتم استقطاب أكثر اللاعبين المصريين موهبة من قبل أحد أكبر ناديين في البلاد وهما الزمالك أو الأهلي، خاصة أن مرموش سجل 44 هدفًا في 28 مباراة في دوري الشباب المصري في سن 17 عامًا، ومع ذلك اتخذ مرموش مسارًا مختلفًا."

وأكملت الحديث عن ظهور مرموش بالدوري المصري: "لفت أداء مرموش الرائع في فرق الشباب بوادي دجلة انتباه مدرب الفريق الأول الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي منحه فرصة أول مباراة له في آخر مباراة من موسم 2015-2016، حيث صنع مرموش هدف الفوز."

وأضافت: "بعد موسم آخر مع دجلة، انطلق مرموش إلى ألمانيا عندما تلقى عرضًا من فولفسبورج عام 2017، استغرق مرموش بعض الوقت للتكيف حيث كان لا يتحدث الألمانية وهو ما جعل الأمور أكثر صعوبة، لكن وقته مع فريق فولفسبورج الاحتياطي منحت له المرونة".

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