فلوران إبينجي: تأثير الهلال على أهالي السودان جنوني.. والطبيب النفسي ساعدنا كثيرا

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 19:22

كتب : FilGoal

الهلال السوداني - الأهلي

وصف الكونغولي فلوران إبينجي مدرب الهلال تجربته مع الفريق السوداني بالأكثر عاطفية في حياته.

وحسم الهلال السوداني تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بتعادله مع مولودية الجزائر بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال إبينجي عبر موقع RFI الفرنسي: "تجربة الهلال ؟ " إنها التجربة الأكثر عاطفية في حياتي".

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وأضاف "تأثير تأهل الهلال على السودان جنوني، لدينا رابط لأن اللاعبين عائلاتهم هناك. إنهم نشيطين جدا على مواقع التواصل الإجتماعي ولدى ردود الفعل والأنصار يهتمون بكل شئ".

وتابع "نحن نعلم أننا لسنا في وضع طبيعي، كل يوم، لا نختبر أشياء عادية. لكني لا أزال أذكرهم بأننا محظوظون بما فيه الكفاية لأننا قادرون على لعب كرة القدم، في حين أن هناك آخرين موجودين هناك وهم ليسوا آمنين".

وواصل "كرة القدم لها سحرها. نحن ندعم الشخص ثم نقول لأنفسنا إنه يتعين علينا أيضا أن نلعب من أجل ذلك من أجل أولئك الموجودين هناك، إنها لحظة الفرح الوحيدة لديهم"

وأتم "وصول الطبيب النفسي يساعد على رفع الروح. لحسن الحظ لدينا قلب طيب ونقدر التعايش مع بعض بإستمرار خارج البلاد. إنه أمر فريد من نوعه أن تجد نفسك طوال العام في فندق مع اللاعبين وسأظل أرفع القبعة للاعبين لأنهم يسهل التعايش معهم ، اللاعبين ليس لديهم مشاكل ويحبون العمل وليس لديهم قلق".

الهلال أصبح أول فريق يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا رسميا.

الفريق السوداني بلا هزيمة على صدارة مجموعته بفضل 3 انتصارات متتالية في أول 3 جولات.

ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بفارق 5 نقاط عن مولودية الجزائر الثاني، و6 نقاط عن يانج أفريكانز التنزاني الثالث، مع بقاء جولتين في المجموعة.

وتعني مواجهة الجولة السادسة بين اتحاد العاصمة ويانج أفريكانز استحالة تفوق الفريقين معا عليه، حتى وإن خسر آخر جولتين.

المجموعة ذاتها يتذيلها مازيمبي الكونغولي الديمقراطي برصيد نقطتين.

الهلال السوداني فلوران إيبنجي
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