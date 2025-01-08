قائمة الأهلي - استبعاد كهربا وثنائي المغرب أمام استاد أبيدجان.. وعودة هاني

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 18:17

كتب : حسام نور الدين

وسام أبو علي - بعثة الأهلي

أعلن النادي الأهلي قائمة فريقه المتجهة إلى كوت ديفوار من أجل مواجهة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

محمد هاني

النادي : الأهلي

الأهلي

وشهدت القائمة استبعاد كل من محمود كهربا والثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري.

بينما عاد محمد هاني ظهير أيمن الفريق لأول مرة منذ إصابته أمام الزمالك في السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر الماضي.

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كما يغيب بيرسي تاو بعد إتمام اتفاقه مع فريق قطر القطري والمقرر مغادرته غدا الخميس وفقا لما علمه FilGoal.com.

وبذلك تغيب كل مقاعد المحترفين الأجانب عن قائمة الأهلي بعد غياب الثلاثي المغربي رضا سليم وأشرف داري وعطية الله بجانب بيرسي تاو وعلي معلول، بينما يتواجد وسام أبو علي المقيد كلاعب مصري.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - كريم وليد - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: وسام أبو علي - سمير محمد - حسين الشحات.

ويحل الأهلي ضيفا على استاد أبيدجان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وتسافر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار يوم الخميس المقبل.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف أورلاندو بايرتس صاحب الـ 8 نقاط.

ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة واحدة بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

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