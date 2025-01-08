قناة سبورت إيطاليا: كيتا بالدي لاعب حر.. ومونزا أبرز المهتمين

أصبح السنغالي كيتا بالدي لاعبا حرا بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع سيفاس سبور التركي.

كيتا بالدي النادي : لاعب حر سيفاس سبور

وكشفت قناة سبورت إيطاليا أن نادي مونزا الإيطالي بين أبرز المهتمين لضم الجناح السنغالي.

وكان كيتا بالدي قد انتقل إلى صفوف سيفاس سبور التركي قبل انطلاق الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

وخاض كيتا بالدي 11 مباراة مع سيفاس سبور في الدوري التركي هذا الموسم بواقع 435 دقيقة وسجل هدفا واحدا.

صاحب الـ27 عاما تم تصعيده إلى الفريق الأول للاتسيو الإيطالي في 2013 ثم انتقل إلى موناكو الفرنسي صيف 2017.

وتخلل فترته مع موناكو إعاراتين إلى إنتر وسامبدوريا الإيطاليين.

ولعب بالدي 185 مباراة في الدوري الإيطالي سجل خلالها 41 هدفا وصنع 21 آخر.

وانتقل بالدي بعد ذلك إلى سبارتاك موسكو الروسي ثم إسبانيول على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل إلى سايفاس سبور التركي قبل انطلاق الموسم الجاري.

وتوج كيتا بالدي رفقة منتخب السنغال بلقب أمم إفريقيا 2022 للمرة الأولى في تاريخهم بعد الفوز على مصر في النهائي.