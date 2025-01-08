وست هام يعلن إقالة جولين لوبيتيجي وجهازه المساعد

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 17:50

كتب : FilGoal

خوليان لوبيتيجي

أعلن نادي وست هام الإنجليزي إقالة الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني للفريق بسبب تراجع النتائج.

وكشف وست هام في بيان رسمي عن إقالة الجهاز المساعد الكامل المدرب المساعد بابلو سانز، ومحللي الأداء أوسكار كارو، وخوان فيسينتي بينادو، ومدرب اللياقة البدنية بورخا دي ألبا، والمدرب إيدو روبيو.

وأوضح النادي في بيانه: "وست هام يعلن إقالة مدربه جولين لوبيتيجي لأن النتائج في النصف الأول من موسم 2024 - 2025 لم تتوافق مع طموحات النادي، ولذلك اتخذ النادي إجراءات تتماشى مع أهدافه".

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وأكمل البيان "يود مجلس الإدارة أن يشكر جولين وطاقمه على عملهم خلال فترة وجودهم مع وست هام ويتمنى لهم كل النجاح في المستقبل."

وأتم النادي في بيانه "نعمل على تعيين المدرب البديل، والنادي لن يدلي بأي تعليقات حاليا".

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات أن جراهام بوتر المرشح الأقرب لتولي تدريب وست هام.

ويحتل وست هام المركز الـ14 برصيد 23 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وست هام جوليان لوبيتيجي الدوري الإنجليزي
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