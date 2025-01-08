اتحاد جدة يصطدم بالشباب في نصف نهائي كأس السعودية

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 17:16

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد الهلال

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم نتائج قرعة نصف نهائي كأس ملك السعودية.

وضمنت أندية: اتحاد جدة والشباب والقادسية والرائد تواجدها في نصف النهائي.

وأسفرت قرعة نصف نهائي كأس الملك عن مواجهة اتحاد جدة ضد الشباب، والقادسية ضد الرائد.

أخبار متعلقة:
صحيفة العرب: تجربة أولى بعد الزمالك.. ياسر حمد يقترب من الانضمام إلى الغرافة خبر في الجول – تحديد موعد جراحة يحيى عطية الله مدرب الهلال يدافع عن علي البليهي كلويفرت يتولى تدريب منتخب إندونيسيا

وتقام المباريات يومي 1 و2 أبريل المقبل.

وسيشهد نهائي النسخة الحالية من البطولة فريقين مختلفين عن الموسم الماضي الذي جمع الهلال والنصر.

وأطاح اتحاد جدة بالهلال حامل اللقب بعد مباراة ماراثونية في ربع نهائي كأس ملك السعودية.

وفاز اتحاد جدة على الهلال 3-1 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وسجل كريم بنزيمة هدفي اتحاد جدة، فيما أحرز سالم الدوسري وليوناردو سيلفا هدفي الهلال.

وفي ركلات الترجيح سجل سافيتش للهلال وأضاع محمد كنو وماركوس ليوناردو ومالكوم.

فيما سجل بنزيمة وفابينيو ودانيلو بيريرا ليفوز الاتحاد 3-1 ويحجز مقعدا في نصف النهائي.

فيما ودع النصر بقيادة كريستيانو رونالدو المسابقة بعد الخسارة أمام التعاون 1-0 في دور الـ16.

[video:1]

اتحاد جدة الشباب كأس الملك
نرشح لكم
جيسوس: لم نخسر أمام اتحاد جدة لسوء مستوانا الرياضية: نيدفيد يتولى منصب المدير الرياضي للشباب السعودي مدرب الهلال يدافع عن علي البليهي بنزيمة: قاتلت أمام الهلال رغم الإصابة.. وهدفنا تحقيق اللقب تحديد موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك السعودية "يمشي كده كده".. بنزيمة يقود اتحاد جدة لكسر عقدة الهلال بعد 1369 يوما نيمار يتحدث عن احتمال مرافقة ميسي مجددا.. والدوري السعودي أقوى من الفرنسي انتهت في كأس ملك السعودية - اتحاد جدة (2) (3)-(1) (2) الهلال.. تأهل تاريخي
أخر الأخبار
جيسوس: لم نخسر أمام اتحاد جدة لسوء مستوانا 6 دقيقة | سعودي في الجول
الاتحاد السكندري يكشف عن جهازه الفني الجديد كاملا 15 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - بسبب المهلة المحددة.. الجزيري يجمع متعلقاته من الزمالك 19 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - استبعاد كهربا وثنائي المغرب أمام استاد أبيدجان.. وعودة هاني 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتنفيذ قراره عند قيد اللاعبين الجدد 49 دقيقة | الدوري المصري
قناة سبورت إيطاليا: كيتا بالدي لاعب حر.. ومونزا أبرز المهتمين ساعة | الكرة الإفريقية
دوري المحترفين - كهرباء الإسماعيلية يقسو على بترول أسيوط بخماسية.. وطنطا يتعادل مع ديروط سلبيا ساعة | القسم الثاني
وست هام يعلن إقالة جولين لوبيتيجي وجهازه المساعد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان