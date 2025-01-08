الرياضية: نيدفيد يتولى منصب المدير الرياضي للشباب السعودي

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 15:49

كتب : FilGoal

بافل نيدفيد

أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة الشباب وقعت بشكل رسمي مع التشيكي بافل نيدفيد، ليقود منصب المدير الرياضي.

ووقع التشيكي على عقد يربطه بالشباب لمدة عامين.

وأوضح التقرير أن نيدفيد يعمل على عدة صفقات مع ناديه الجديد الشباب، بعد حسم ضم السلوفاكي مارتن دوبرافكا، حارس نيوكاسل الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
سيلتا فيجو يعلن إصابة أسباس وغيابه عن مواجهة ريال مدريد قرعة كأس ملك إسبانيا - ريال مدريد يواجه سيلتا فيجو.. وبرشلونة ضد بيتيس تقرير: أوتريخت يتفق مع دورتموند على ضم هالر سكاي: مبيومو على رادار أرسنال

بافل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس السابق يخوض أول تجربة له خارج إيطاليا.

نيدفيد حضر مباراة الفريق ضد الفيحاء تمهيدا لتعيينه.

وتعتبر هذه التجربة هي الأولى له خارج إيطاليا على المستوى الإداري.

وتولى نيدفيد منصب في إدارة السيدة العجوز منذ 2010 حتى 2015.

وأصبح نيدفيد نائب رئيس النادي منذ 2015 حتى 2022.

وواجه الشباب منافسه الفيحاء في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الشباب على الفيحاء بهدفين مقابل هدف.

ويتولى فاتح تريم تدريب الفريق منذ شهر ديسمبر الماضي.

ويحتل الشباب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة.

بافل نيدفيد يوفنتوس الشباب السعودي
نرشح لكم
جيسوس: لم نخسر أمام اتحاد جدة لسوء مستوانا اتحاد جدة يصطدم بالشباب في نصف نهائي كأس السعودية مدرب الهلال يدافع عن علي البليهي بنزيمة: قاتلت أمام الهلال رغم الإصابة.. وهدفنا تحقيق اللقب تحديد موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك السعودية "يمشي كده كده".. بنزيمة يقود اتحاد جدة لكسر عقدة الهلال بعد 1369 يوما نيمار يتحدث عن احتمال مرافقة ميسي مجددا.. والدوري السعودي أقوى من الفرنسي انتهت في كأس ملك السعودية - اتحاد جدة (2) (3)-(1) (2) الهلال.. تأهل تاريخي
أخر الأخبار
جيسوس: لم نخسر أمام اتحاد جدة لسوء مستوانا 6 دقيقة | سعودي في الجول
الاتحاد السكندري يكشف عن جهازه الفني الجديد كاملا 15 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - بسبب المهلة المحددة.. الجزيري يجمع متعلقاته من الزمالك 19 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - استبعاد كهربا وثنائي المغرب أمام استاد أبيدجان.. وعودة هاني 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتنفيذ قراره عند قيد اللاعبين الجدد 49 دقيقة | الدوري المصري
قناة سبورت إيطاليا: كيتا بالدي لاعب حر.. ومونزا أبرز المهتمين ساعة | الكرة الإفريقية
دوري المحترفين - كهرباء الإسماعيلية يقسو على بترول أسيوط بخماسية.. وطنطا يتعادل مع ديروط سلبيا ساعة | القسم الثاني
وست هام يعلن إقالة جولين لوبيتيجي وجهازه المساعد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان