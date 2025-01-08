بيراميدز يكشف سبب غياب محمد حمدي عن مباراة ساجرادا

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 15:25

كتب : FilGoal

محمد حمدي - بيراميدز

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أسباب غياب محمد حمدي الظهير الأيسر، عن رحلة الفريق إلى أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

محمد حمدي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا الأنجولي في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد 11 نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وأوضح المنيري أن محمد حمدي يعاني من إصابة في عضلات البطن شعر بها خلال مباراة الترجي التونسي الماضية، وخرج مستبدلا في الشوط الثاني، وخضع لفحوصات طبية أثبتت معاناته من آلام في عضلات البطن.

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وشدد الطبيب على أن الجهاز فضل استبعاد حمدي من رحلة أنجولا، على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في القاهرة، من أجل تجهيزه للقاء المحلة في الدوري.

ويستمر غياب المغربي محمد الشيبي، ومهند لاشين ومحمود عبد العاطي بسبب الإصابة ويؤدي اللاعبين البرنامج التأهيلي في القاهرة، تحضيرا للمرحلة المقبلة.

واختتم بيراميدز تدريباته في القاهرة بملعب الدفاع الجوي، صباحا قبل السفر إلى أنجولا اليوم على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة، على أن تصل مساء اليوم لبدء آخر الاستعدادات قبل المباراة الهامة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الترجي المتصدر.

محمد حمدي بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
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