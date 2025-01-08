خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر مباراة بلاك بولز والزمالك

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة بلاك بولز والزمالك.

ويلتقي الزمالك مع بلاك بولز في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك حصل على الموافقات الأمنية لحضور 30 ألف مشجعا للمباراة.

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وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

الدرجة الثالثة: 75 جنيه.

الدرجة الأولى: 250 جنيه.

درجة VIP: 500 جنيه.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك حصل على الموافقات الأمنية لحضور 30 ألف مشجعا للمباراة.

بواقع 28600 تذكرة للزمالك، و1400 دعوة للفريق الموزمبيقي.

وستقام المباراة يوم الأحد 12 يناير المقبل.

وتعادل المصري مع منافسه الزمالك بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الماضية.

ويعتبر الزمالك الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 8 في صدارة المجموعة، بينما وصل المصري للنقطة الخامسة في الوصافة.

ويأتي إنييمبا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط متساويا مع بلاك بولز المتذيل.