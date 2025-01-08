دون راحة – الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة استاد أبيدجان

واصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية دون راحة استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري.

وكان الأهلي حقق الفوز على سموحة بهدفين دون مقابل أمس الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع الجهاز المعاون له لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالسفر، والترتيبات المتعلقة بالمباريات ‏القادمة.‏

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال تدريبات بدنية متنوعة للفريق، بينما اكتفت مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية في ‏الجيم، وفقا للبرنامج التدريبي قبل السفر إلى كوت ديفوار.‏

موعد مباراة استاد أبيدجان والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم السبت المقبل 11 يناير.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.

وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط ويبتعد بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي صاحب المركز الأول.

ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب بنقطة واحدة.