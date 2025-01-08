رمضان صبحي على رأس قائمة بيراميدز للسفر إلى أنجولا لمواجهة ساجرادا

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 13:12

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز ضد زد

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز قائمة رحلة أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا الأنجولي في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد 11 نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي

واختتم بيراميدز تدريباته في القاهرة بملعب الدفاع الجوي، صباحا قبل السفر إلى أنجولا اليوم على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة، على أن تصل مساء اليوم لبدء آخر الاستعدادات قبل المباراة الهامة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الترجي المتصدر.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
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