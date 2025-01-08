موعد سفر بيرسي تاو إلى الدوحة لإتمام انتقاله إلى قطر القطري

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 12:12

كتب : FilGoal

السوبر المصري - الأهلي - سيراميكا - بيرسي تاو

كشفت صحيفة العرب القطرية عن موعد وصول بيرسي تاو لاعب الأهلي إلى الدوحة من أجل إتمام انتقاله إلى قطر القطري.

وذكرت الصحيفة أن بيرسي تاو سيصل إلى الدوحة صباح غدا الخميس، وذلك لإكمال انتقاله إلى نادي قطر.

وأن الأهلي وافق بالفعل على انتقال تاو إلى نادي قطر، وأن اللاعب سيسافر إلى الدوحة رفقة وكيلة أعماله وسيخضع للكشف الطبي مطلع الأسبوع المقبل.

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ومن المتوقع عدم لحاق بيرسي تاو بمباراة فريقه المقبلة في دوري نجوم قطر ضد الدحيل يوم الأحد المقبل.

ولعب بيرسي تاو مع الأهلي 16 مباراة في مختلف بطولات هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.

ويضم فريق قطر القطري، أحمد عبد القادر لاعب الأهلي على سبيل الإعارة.

ويحتل فريق قطر المركز الـ11 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 10 نقاط.

وكان تاو انضم لصفوف الأهلي بداية موسم 2022-2023 قادما من برايتون الإنجليزي.

بيرسي تاو قطر القطري الأهلي
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