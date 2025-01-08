بوستيكوجلو: لو كان صلاح لاعبا في توتنام سيعاني من أجل تسجيل الأهداف

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 11:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام

يؤمن أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام أن محمد صلاح نجم ليفربول سيعاني من أجل تسجيل الأهداف لو كان لاعبا في صفوف الديوك.

تراجع توتنام، الذي يواجه ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي في ذهاب من نصف نهائي كأس الرابطة يوم الأربعاء، إلى المركز الـ12 في الدوري، إذ خسر 3 مباريات من آخر 4 مباريات.

وقال بوستيكوجلو للصحفيين "محمد صلاح لاعب من الطراز العالمي لكن إذا وضعته في فريقنا الآن فلا أشعر أنه سيقدم نفس المستوى من الأداء بسبب الموقف الذي نحن فيه كمجموعة".

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وأضاف "تحتاج إلى فريق في حالة جيدة، ويخلق الفرص، ويلعب على قدم وساق، ولديه أساس قوي حقًا للدفاع المتماسك. لا يوجد أي من هذه الأشياء في الوقت الحالي في توتنام".

وأحرز محمد صلاح نجم ليفربول 21 هدفا وصنع 17 هدفا في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي.

وأكمل مدرب توتنام "نحن نعتمد على اللحظات الفردية".

فيما يرى بوستيكوجلو أن سون هيونج مين قائد توتنام سيتألق رفقة فريق ليفربول الحالي.

وأوضح "أعتقد أنه إذا وضعت سون في فريق ليفربول سيكون عائده التهديفي رائعا".

سون سجل 7 أهداف فقط في جميع المسابقات هذا الموسم.

وقام توتنام بتفعيل بند تمديد عقد سون لمدة موسم واحد يوم الثلاثاء.

وتقاسم سون جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي مع صلاح في موسم 2021-22 بعد تسجيلهما 23 هدفًا.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 376 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 232 هدفا وصنع 104 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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