مواعيد مباريات الأربعاء 8 يناير - برشلونة ضد بلباو.. وليفربول يواجه توتنام

دوري المحترفين - كهرباء الإسماعيلية يقسو على بترول أسيوط بخماسية.. وطنطا يتعادل مع ديروط سلبيا

الثامن في تاريخه.. أحمد شديد قناوي ينضم إلى لافيينا

قبل مواجهة الزمالك.. أبو قير للأسمدة يفوز على المقاولون بثلاثية في دوري المحترفين