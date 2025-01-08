مواعيد مباريات الأربعاء 8 يناير - برشلونة ضد بلباو.. وليفربول يواجه توتنام

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 10:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام

تنطلق اليوم مباريات كأس السوبر الإسباني لموسم 2024/2025.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 8 يناير والقنوات الناقلة.

كأس السوبر الإسباني

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برشلونة × أتلتيك بلباو.. 9:00 مساء - إم بي سي مصر.

نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

توتنام × ليفربول.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

دوري المحترفين المصري

طنطا × ديروط.. 2:30 مساء.

كهرباء الإسماعيلية × بترول أسيوط.. 2:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

كأس السوبر الإسباني برشلونة ليفربول دوري المحترفين
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