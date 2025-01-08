الانتصار السابع - نيوكاسل يفوز على أرسنال بهدفين في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة

الأربعاء، 08 يناير 2025 - 00:11

كتب : FilGoal

ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل

حقق نيوكاسل فوزًا خارج أرضه أمام أرسنال بهدفين نظيفين في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية والمقررة على ملعب الإمارات.

أحرز هدفي نيوكاسل ألكسندر إيزاك في الدقيقة 37، وأنتوني جوردون في الدقيقة 51.

وبعد هدفه اليوم، نجح إيزاك في تسجيل 50 هدفا مع نيوكاسل في جميع المسابقات منذ ظهوره لأول مرة في أغسطس 2022.

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وتقام مباراة الإياب على ملعب سان جيمس بارك يوم 5 فبراير القادم.

ونجح نيوكاسل في تحقيق الفوز السابع على التوالي بواقع 6 مباريات في الدوري، ومباراة في الكأس.

وسجل نيوكاسل خلال المباريات السبع 20 هدفا، فيما لم تتلق شباكه سوى هدفا وحيدًا.

وفشل أرسنال في الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد تعادله في الجولة السابقة بالدوري الإنجليزي أمام برايتون 1-1.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة توتنام وليفربول في نصف النهائي الآخر.

وتخطى أرسنال منافسه كريستال بالاس بنتيجة 3-2 في ربع النهائي، فيما تخطى نيوكاسل منافسه برينتفورد 3-1 بعد الأطاحة بتشيلسي من دور الـ16 بهدفين نظيفين.

تفاصيل المباراة

ضغط أرسنال من بداية المباراة لتسجيل التقدم مبكرًا، وجاءت أخطر فرص الجانرز من الضربات الثابتة.

في الدقيقة العاشرة دافع لاعبو نيوكاسل باستماتة أمام المرمى بعد 4 تسديدات متتابعة للاعبي أرسنال.

تكررت الضربة الثانية الخطيرة لأرسنال في الدقيقة 14 بعد ركنية لعبها تيمبر رأسية مرت أعلى العارضة بقليل.

وجاءت أول فرصة خطيرة لنيوكاسل في الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية من جوردون ارتدت من جابرييل مدافع أرسنال ليتابعها تونالي بتسديدة قوية أعلى المرمى.

وأضاع مارتينيللي انفراد أمام مرمى نيوكاسل في الدقيقة 29 لترتد تسديدته من القائم الأيسر لحارس نيوكاسل.

وفي الدقيقة 37 نجح إيزاك في تسجيل الهدف الأول لنيوكاسل بعد تمريرة من ميرفي داخل منطقة الجزاء ليسددها المهاجم السويدي في الشباك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدف نظيف.

بدأ أرسنال الشوط الثاني بضغط مبكر من أجل إحراز التعادل، ولكن نجح جوردون في الدقيقة 51 من تسجيل الهدف الثاني بعد متابعة تسديدة إيزاك التي ارتدت من رايا حارس أرسنال، ليسددها لاعب نيوكاسل في الشباك.

حاول أرسنال بقية دقائق المباراة في تسجيل هدف ولكن دافع نيوكاسل عن شباكه لتنتهي المباراة بفوز الضيوف 2-0.

أرسنال نيوكاسل كأس الرابطة الإنجليزية
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