تعيين إريك شيل مدربا لمنتخب نيجيريا

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم تعيين إريك شيل مديرا فنيا للمنتخب.

وقرر الاتحاد النيجيري تعيين المدرب المالي لمنتخب النسور الخضراء خلفا للمدرب المؤقت أوجوستين إيجوافون.

وقاد إريك شيل منتخب بلاده مالي في كأس الأمم الإفريقية الماضية في كوت ديفوار وتأهل معه لربع النهائي.

وكانت آخر تجربة له مع مولودية وهران الجزائري.

قبل أن يخسر أمام كوت ديفوار حامل اللقب في ربع النهائي خلال مباراة امتدت للوقت الإضافي.

ويقدم منتخب نيجيريا نتائج مخيبة لآمال جماهيره في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

ويحتل المركز الخامس في المجموعة وقبل الأخير برصيد 3 نقاط، بفارق 4 نقاط عن رواندا وجنوب إفريقيا وبينين.