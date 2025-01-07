ماركا: إيقاف فينيسيوس مباراتين بعد طرده أمام فالنسيا

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 22:54

كتب : FilGoal

اعتداء فينيسيوس على حارس فالنسيا

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد مباراتين بعد أحداث مباراة فالنسيا.

واعتدى فينيسيوس على حارس فالنسيا ستول ديميتريفسكي ليتلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 79 من المباراة.

وذكرت صحيفة ماركا أن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني قررت إيقافه من حيث المبدأ مباراتين ليغيب عن مواجهتي لاس بالماس وريال بلد الوليد والمقررتين يومي 19، و25 يناير الجاري.

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وأوضحت الصحيفة أن فينيسيوس بإمكانه المشاركة في مباراتي السوبر الإسباني المقرر إقامته في السعودية.

ويلتقي ريال مدريد منافسه ريال مايوركا في نصف نهائي السوبر يوم الخميس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إيقاف فينيسيوس مباراتين وليس 4 مباريات بناءً على تقرير حكم المباراة سيزار سوتو جرادو.

وتغلب الملكي على فالنسيا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 12 لليجا، التي أقيمت على ملعب المستايا.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 43 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي لعب مباراة أقل، و5 نقاط عن برشلونة الثالث.

فالنسيا ريال مدريد فينيسيوس
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