مدرب استاد أبيدجان: هدفنا الفوز على الأهلي المرشح الأول للتأهل من المجموعة

شدد ألكسندر لافيت المدير الفني لـ استاد أبيدجان على أن فريقه يستهدف الفوز على الأهلي في مباراة الفريقين.

وقال لافيت عبر قناة أون تايم سبورتس: "نسعى للفوز على الأهلي والحصول على النقاط لأنها المباراة الأخيرة لنا على ملعبنا".

وأضاف "المباراة ضد الأهلي ستكون صعبة وهو فريق رائع في إفريقيا والعالم لكننا نحتاج إلى نقاط اللقاء".

وواصل "الأهلي يضم لاعبين مميزين مثل حارس مرماه ومهاجمه الذي يجب أن نوقفه في المباراة".

وأكمل "أعلم أن الأهلي دائما لديه فريق قوي ولاعبين يصنعون الفارق لذلك ستكون مباراة خاصة جدا بالنسبة لنا".

وأتم تصريحاته "الأهلي هو الفريق الأكثر صعوبة كخصم لنا، وأعتقد أنه سيكون بطل المجموعة فهو حامل لقب البطولة".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه ستاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط ويبتعد بفارق نقطة عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي صاحب المركز الأول.