كما كشف في الجول.. محمد عبد العظيم يتولى قيادة الشرطة العراقي

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 21:29

كتب : عمرو نبيل

محمد عبد العظيم (عظيمة)

تولى محمد عبد العظيم "عظيمة" قيادة الشرطة العراقي ليصبح المدير الفني الجديد للفريق.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن وجود مفاوضات متقدمة بين الطرفين. (التفاصيل من هنا)

وأعلن نادي الشرطة العراقي التعاقد مع محمد عبد العظيم (عظيمة) لتولي المهمة الفنية خلفا للمدرب أحمد صلاح.

أخبار متعلقة:
ريليفو: اكتملت خطة الخلافة.. وشرط واحد لبقاء أنشيلوتي في مدريد خبر في الجول – محمد عبد العظيم في مفاوضات متقدمة لتدريب الشرطة العراقي سيناريوهات تأهل الأهلي - طريقتان لإنهاء الأمور في الجولة الخامسة بشرط واحد يعذب الجار؟ كادينا سير: جيرونا يقترب من ضم جارسيا بشرط تعجيزي لـ برشلونة

ويبحث الشرطة العراقي عن الحصول على لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي.

وقاد عظيمة تدريبات الشرطة بشكل رسمي استعدادا لمواجهة النجف يوم الخميس المقبل.

ودرب عظيمة من قبل كل من الحسين والفيصلي في الأردن، وكان مساعدا في الأهلي موسم 2015-2016.

وتولى عظيمة تدريب الأهلي البحريني والنجمة اللبناني وظفار العماني.

وفي مصر كان مديرا فنيا لمصر المقاصة موسم 2020-2021.

والتجربة التدريبية الأخيرة له كانت مع النصر العماني منذ يناير 2023 حتى 15 مايو من العام نفسه.

ولعب عظيمة للأهلي ثم انتقل إلى فورتونا كولن الألماني ثم رحل وعاد له أكثر من مرة.

وانضم عظيمة عندما كان لاعبا إلى فريق فورفارتس ستير النمساوي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

واختتم مسيرته الكروية في فورتونا كولن عام 2001.

الشرطة العراقي محمد عبد العظيم
نرشح لكم
خبر في الجول - تأكد إصابة عطية الله بكسر في عظام الوجه وحاجته لعملية جراحية سموحة لـ في الجول: أحمد سامي مستمر .. وهذه حقيقة عرض السويحلي لـ حسام حسن الأهلي يكشف تفاصيل إصابات عطية الله وداري وياسر إبراهيم مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: عطية الله أصيب بشرخ في عظمة الوجه.. وموقف غيابه مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة" خبر في الجول - صعوبة لحاق عمر كمال بمواجهة استاد أبيدجان كولر: لا أعرف شيئا عن الصفقات.. وإصابتان ضمن 4 ستكون طويلة المدى دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان والقناة الناقلة
أخر الأخبار
خبر في الجول - تأكد إصابة عطية الله بكسر في عظام الوجه وحاجته لعملية جراحية 16 دقيقة | الدوري المصري
سموحة لـ في الجول: أحمد سامي مستمر .. وهذه حقيقة عرض السويحلي لـ حسام حسن 30 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس الرابطة - أرسنال (0)-(0) نيوكاسل.. القائم يمنع الأول 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول.. محمد عبد العظيم يتولى قيادة الشرطة العراقي ساعة | الكرة المصرية
زيادة الجوائز المالية لأمم إفريقيا للمحليين بنسبة 75% ساعة | الكرة الإفريقية
كأس الرابطة - 5 تبديلات في تشكيل أرسنال.. وإيزاك يقود هجوم نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
سبورت تكشف حقيقة موافقة أراوخو للانتقال إلى يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي يكشف تفاصيل إصابات عطية الله وداري وياسر إبراهيم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان