كما كشف في الجول.. محمد عبد العظيم يتولى قيادة الشرطة العراقي

تولى محمد عبد العظيم "عظيمة" قيادة الشرطة العراقي ليصبح المدير الفني الجديد للفريق.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن وجود مفاوضات متقدمة بين الطرفين. (التفاصيل من هنا)

وأعلن نادي الشرطة العراقي التعاقد مع محمد عبد العظيم (عظيمة) لتولي المهمة الفنية خلفا للمدرب أحمد صلاح.

ويبحث الشرطة العراقي عن الحصول على لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي.

وقاد عظيمة تدريبات الشرطة بشكل رسمي استعدادا لمواجهة النجف يوم الخميس المقبل.

ودرب عظيمة من قبل كل من الحسين والفيصلي في الأردن، وكان مساعدا في الأهلي موسم 2015-2016.

وتولى عظيمة تدريب الأهلي البحريني والنجمة اللبناني وظفار العماني.

وفي مصر كان مديرا فنيا لمصر المقاصة موسم 2020-2021.

والتجربة التدريبية الأخيرة له كانت مع النصر العماني منذ يناير 2023 حتى 15 مايو من العام نفسه.

ولعب عظيمة للأهلي ثم انتقل إلى فورتونا كولن الألماني ثم رحل وعاد له أكثر من مرة.

وانضم عظيمة عندما كان لاعبا إلى فريق فورفارتس ستير النمساوي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

واختتم مسيرته الكروية في فورتونا كولن عام 2001.