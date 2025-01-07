خبر في الجول – محمد عبد العظيم في مفاوضات متقدمة لتدريب الشرطة العراقي

دخل نادي الشرطة العراقي في مفاوضات مع محمد عبد العظيم (عظيمة) لتدريب الفريق في الفترة الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المفاوضات متقدمة بين الطرفين للوصول إلى اتفاق لقيادة عظيمة فريق الشرطة.

ودرب عظيمة من قبل كل من الحسين والفيصلي في الأردن، وكان مساعدا في الأهلي موسم 2015-2016.

وتولى تدريب الأهلي البحريني والنجمة اللبناني وظفار العماني.

وفي مصر كان مديرا فنيا لمصر المقاصة موسم 2020-2021.

والتجربة التدريبية الأخيرة له كانت مع النصر العماني منذ يناير 2023 حتى 15 مايو من العام نفسه.

ولعب عظيمة للأهلي ثم انتقل إلى فورتونا كولن الألماني ثم رحل وعاد له أكثر من مرة.

وانضم عظيمة عندما كان لاعبا إلى فريق فورفارتس ستير النمساوي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

واختتم مسيرته الكروية في فورتونا كولن عام 2001.