زيادة الجوائز المالية لأمم إفريقيا للمحليين بنسبة 75%
الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 21:27
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025.
وكشف موتسيبي عن زيادة الجوائز المالية للبطولة بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.
وتقام البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا بداية من 1 فبراير المقبل وحتى 28 من الشهر ذاته.
ويشارك في البطولة 19 منتخبا وتأهل لها حتى الآن 17 وهم:
كينيا – تنزانيا – أوغندا – المغرب – غينيا – السنغال – موريتانيا – النيجر – بوركينا فاسو – نيجيريا – إفريقيا الوسطى – الكونغو الديمقراطية – الكونغو – السودان – زامبيا – أنجولا – مدغشقر.
وسيتأهل منتخبان عقب نهاية باقي مباريات التصفيات الخاصة بالبطولة.
نرشح لكم
تعيين إريك شيل مدربا لمنتخب نيجيريا مدرب استاد أبيدجان: هدفنا الفوز على الأهلي المرشح الأول للتأهل من المجموعة خبر في الجول - صعوبة لحاق عمر كمال بمواجهة استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان والقناة الناقلة خبر في الجول – الزمالك يحصل على الموافقات الأمنية لحضور 30 ألف مشجعا ضد بلاك بولز الأهلي يحدد موعد السفر إلى كوت ديفوار لمواجهة استاد أبيدجان لمواجهة استاد أبيدجان.. الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في كوت ديفوار حكم تشادي يدير مباراة ساجرادا وبيراميدز في دوري الأبطال