كأس الرابطة - 5 تبديلات في تشكيل أرسنال.. وإيزاك يقود هجوم نيوكاسل

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 21:16

كتب : FilGoal

أرسنال ضد كريستال بالاس

يستضيف أرسنال منافسه نيوكاسل في الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية والمقررة على ملعب الإمارات.

وكشف كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل الجانرز والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

أخبار متعلقة:
إصابة نوانيري وغيابه عن أرسنال لعدة أسابيع الرياضية: حارس نيوكاسل ينضم إلى الشباب السعودي بعد لقاء أرسنال الكل يلعب لصالح ليفربول.. أرسنال يتعادل مع برايتون

الدفاع: يوريان تيمبر - وليام ساليبا - جابرييل - لويس سكيلي

الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس

وسط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - مارتن أوديجارد - لياندرو تروسار

الهجوم: كاي هافيرتز

وأجرى أرتيتا 5 تبديلات في تشكيل الفريق بإخراج كالافيوري وجورجينيو وميكيل ميرينو وجابريل جيسوس ونوانيري، وإدخال هافيرتز وأوديجارد وتيمبر ولويس سكيلي ومارتينيلي بدلا منهم.

أما إيدو هاو المدير الفني لنيوكاسل فكشف عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

الدفاع: فالنتينو ليفرامينتو - سفين بوتمان - دان بيرن - لويس هال

الوسط: جويلينتون - ساندرو تونالي - جوي ويلوك

الهجوم: جاكوب ميرفي - أنتوني جوردون - ألكسندر إيزاك

وتقام مباراة الإياب على ملعب سان جيمس بارك يوم 5 فبراير القادم.

ويلتقي توتنام وليفربول في نصف النهائي الآخر في مباراة الذهاب غدا الأربعاء 8 يناير.

كأس الرابطة الإنجليزية نيوكاسل أرسنال
نرشح لكم
مباشر كأس الرابطة - أرسنال (0)-(0) نيوكاسل.. بداية المباراة رومانو: انتقال أنتوني إلى أولمبياكوس خيار غير محتمل رودري يكشف مدى إمكانية لعبه مرة أخرى الموسم الحالي تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 20 جولة سلوت يقارن أرقام مهاجميه بأرقام صلاح.. ويوضح موقف سوبوسلاي ضد توتنام بعد أنباء رغبة برشلونة في ضمه.. توتنام يعلن تفعيل بند تمديد عقد سون صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي تقرير: وست هام يقترب من إقالة لوبيتيجي.. ومدرب تشيلسي الأسبق هو الأقرب
أخر الأخبار
مباشر كأس الرابطة - أرسنال (0)-(0) نيوكاسل.. بداية المباراة دقيقة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول.. محمد عبد العظيم يتولى قيادة الشرطة العراقي 24 دقيقة | الكرة المصرية
زيادة الجوائز المالية لأمم إفريقيا للمحليين بنسبة 75% 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
كأس الرابطة - 5 تبديلات في تشكيل أرسنال.. وإيزاك يقود هجوم نيوكاسل 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورت تكشف حقيقة موافقة أراوخو للانتقال إلى يوفنتوس 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يكشف تفاصيل إصابات عطية الله وداري وياسر إبراهيم ساعة | الدوري المصري
السوبر الإسباني - مؤتمر فليك: بلباو ليس فريق اللاعب الواحد.. لامال سيشارك ونفتقد أولمو ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: انتقال أنتوني إلى أولمبياكوس خيار غير محتمل ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان