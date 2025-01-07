كأس الرابطة - 5 تبديلات في تشكيل أرسنال.. وإيزاك يقود هجوم نيوكاسل

يستضيف أرسنال منافسه نيوكاسل في الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية والمقررة على ملعب الإمارات.

وكشف كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل الجانرز والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر - وليام ساليبا - جابرييل - لويس سكيلي

الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس

وسط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - مارتن أوديجارد - لياندرو تروسار

الهجوم: كاي هافيرتز

وأجرى أرتيتا 5 تبديلات في تشكيل الفريق بإخراج كالافيوري وجورجينيو وميكيل ميرينو وجابريل جيسوس ونوانيري، وإدخال هافيرتز وأوديجارد وتيمبر ولويس سكيلي ومارتينيلي بدلا منهم.

أما إيدو هاو المدير الفني لنيوكاسل فكشف عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

الدفاع: فالنتينو ليفرامينتو - سفين بوتمان - دان بيرن - لويس هال

الوسط: جويلينتون - ساندرو تونالي - جوي ويلوك

الهجوم: جاكوب ميرفي - أنتوني جوردون - ألكسندر إيزاك

وتقام مباراة الإياب على ملعب سان جيمس بارك يوم 5 فبراير القادم.

ويلتقي توتنام وليفربول في نصف النهائي الآخر في مباراة الذهاب غدا الأربعاء 8 يناير.