خبر في الجول - صعوبة لحاق عمر كمال بمواجهة استاد أبيدجان

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 18:38

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي الأول استعدادا للموسم الجديد - عمر كمال

يقترب عمر كمال ظهير الأهلي من الغياب عن مواجهة استاد أبيدجان المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.

عمر كمال

النادي : الأهلي

الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على استاد أبيدجان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قد استقر على عدم لحاق عمر كمال ببعثة الفريق في رحلة كوت ديفوار.

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ويرفض الجهاز الفني المجازفة بتسريع عودة عمر كمال قبل تعافيه بصورة كاملة خوفا من تفاقم الإصابة.

ويعاني عمر كمال من آلام في الركبة عانى منها خلال الفترة الماضية.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الفريق في تصريحات رسمية سابقا أن اللاعب في حالة مطمئنة وينفذ المرحلة الأخيرة من التأهيل.

وتغلب الأهلي على فريق سموحة بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الدوري في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة لينفرد بصدارة الترتيب.

وتسافر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار يوم الخميس المقبل.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف أورلاندو بايرتس صاحب الـ 8 نقاط.

ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب برصيد نقطة واحدة بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

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