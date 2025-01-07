باريديس يفضل الشباب السعودي على بوكا جونيورز وريفيربليت

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 17:58

كتب : FilGoal

باريديس يحتفل بالهدف مع لوكاكو

رحب الدولي الأرجنتيني ليوناردو باريديس بالانتقال لصفوف الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان باريديس أحد نجوم منتخب الأرجنتين المتوجين بكأس العالم 2022.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن باريديس رحب بالانتقال لنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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وأوضحت التقارير ذاتها باريديس يفضل عرض الشباب على الرغم من تلقيه عرضين من فريقي بوكا جونيورز وريفيربليت.

صاحب الـ 30 عاما يلعب في صفوف روما الإيطالي منذ صيف 2023.

وسبق لباريديس اللعب في صفوف بوكا جونيورز ويوفنتوس وإيمبولي.

وعلى المستوى الدولي لعب باريديس 70 مباراة مع منتخب الأرجنتين وسجل 5 أهداف وصنع 7 أهداف.

باريديس الشباب السعودي
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