مدير فرانكفورت يرد على أنباء اقتراب سيتي من ضم مرموش

رد ماركوس كروش المدير الرياضي لآينتراخت فرانكفورت على التقارير التي ربطت لاعبه عمر مرموش بالانتقال إلى مانشستر سيتي هذا الشتاء.

وذكرت صحف إنجليزية عديدة أن مانشستر سيتي يقترب من التوصل لاتفاق حول ضم مرموش في يناير الجاري (التفاصيل).

وقال كروش في تصريحات نشرتها جريدة كيكر يوم الثلاثاء: "اهتمام مانشستر سيتي بضم عمر مرموش؟ النادي لم يتلق عرضا أو استفسارا أو مكالمة هاتفية بشأن مرموش".

وأضاف "نيتنا الأساسية هي الحفاظ على الفريق، يجب أن يحدث شيء غير عادي حتى نفكر فيه".

وأكمل "من الطبيعي أن تهتم بعض الأندية بضم مرموش عندما يحقق مثل هذا المعدل من النجاح. إنه يشعر بالراحة هنا ويستمتع بذلك".

وأفادت جريدة ديلي ميل بأن مانشستر سيتي يقترب من التوصل لاتفاق مع فرانكفورت من أجل ضم مرموش في فترة الانتقالات الشتوية.

وكانت جريدة تليجراف قد أشارت إلى أن سيتي يضغط بقوة لحسم الصفقة قريبا.

لكن تقرير ديلي ميل أوضح أن المحادثات غير الرسمية بين سيتي وفرانكفورت حول مرموش مستمرة ومن المتوقع التوصل لاتفاق في الأيام القليلة المقبلة.

وأكد التقرير ما ذكرته تليجراف أن سيتي على استعداد لدفع حوالي 50 مليون جنيه إسترليني مقابل الصفقة.

شبكة سكاي سبورتس أيضا تحدثت عن اهتمام النادي السماوي بضم الدولي المصري.

Man City are interested in Eintracht Frankfurt forward Omar Marmoush 🚨 Eintracht Frankurt are currently third in the Bundesliga and firmly in the race for Champions League qualification, making any deal to sign Marmoush more difficult mid-season 🔵 pic.twitter.com/qJt98P62bQ — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 7, 2025

تألق مرموش هذا الموسم لفت أنظار كبار أوروبا إليه.

وأضافت التقارير أن بيب جوارديولا مدرب سيتي يريد ضم المهاجم المصري للمساعدة في إنعاش فريقه الذي عانى من تراجع مفاجئ في الشهرين الأخيرين.

وأفادت تليجراف ووسائل الإعلام الألمانية أن هناك مقاومة من النادي الألماني لرحيل مرموش.

وتؤمن إدارة مانشستر سيتي بأن مرموش قادر على التألق في الدوري الإنجليزي بحكم سرعته وقدرته على اللعب في كل المراكز الهجومية.

ويحاول جوارديولا تجديد صفوف الفريق في منتصف الموسم بعد سلسلة من النتائج المخيبة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، حيث فاز الفريق بمباراة واحدة فقط من أصل 9 مباريات في الدوري الإنجليزي، وخسر 6 مباريات. وبعدها فاز بالمباراتين الأخيرتين ضد ليستر سيتي ووست هام يونايتد.

وينتهي تعاقد مرموش مع فرانكفورت في 2027.

وارتبط اسم مرموش مؤخرا بالانتقال لكتيبة بيب جوارديولا وفقا للتقارير. (طالع التفاصيل)

قبل أيام، كشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن مانشستر سيتي أرسل عرضا أوليا لوكيل عمر مرموش واللاعب منفتح على مشروع النادي والانتقال في الصيف المقبل.

وأشار التقرير أيضا إلى أن مرموش تحدث مع مسؤولي مانشستر سيتي ويفضله على توتنام وأرسنال وليفربول.

فيما كشف نادي آينتراخت فرانكفورت حقيقة تلقيه لعرض رسمي من مانشستر سيتي لضمه نجمه الدولي المصري عمر مرموش.

إذ قال باتروش نيدزفيدزكي المسؤول الإعلامي لنادي فرانكفورت في تصريحات لـFilGoal.com : "لم نتلق عرضا رسميا لضم عمر مرموش، لذلك لا يمكنني تأكيد هذه الشائعات".

وأضاف "لدينا أهداف كبيرة سنحققها معا ويسعدنا وجود عمر في فرانكفورت. هذا كل ما يمكنني قوله".

ويقضى مرموش موسما رائعا مع فرانكفورت إذ ساهم في 30 هدفا خلال 18 مباراة بتسجيل 18 هدفا وصناعة 12 في جميع المسابقات.

وقال مرموش قبل أيام لصحيفة بيلد عن إمكانية رحيله: "بالطبع أسمع عن اهتمام أندية أخرى بضمي. أشعر بالفخر لأن الناس يتحدثون عني. هذا يُظهر أنني أقوم بعمل جيد".

وأضاف "بشكل يومي لا أفكر في الأمر على الإطلاق. تركيزي منصب على آينتراخت فرانكفورت وتحقيق النجاح هنا".

وأكمل الدولي المصري "هناك دائمًا الكثير من التكهنات من الخارج. لكن ليس لدي وجهة أحلام محددة".

وشدد "ما أستطيع أن أعد به الجماهير هو أنني سأبذل قصارى جهدي من أجل فرانكفورت في كل مباراة".

وأتم عمر "أنا لا أفكر في الانتقال لفريق آخر. أنا أعيش اللحظة وأستمتع بوقتي في فرانكفورت".

وشارك مرموش منذ بداية الموسم الحالي بقميص فرانكفورت في 24 مباراة وخلالها سجل 18 هدفا وصنع 12 آخرين.

وسبق لصاحب الـ 25 عاما المشاركة في 35 مباراة دولية بقميص منتخب مصر وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3.