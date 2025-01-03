بينهم مرموش.. ديلي ميل: مانشستر سيتي يسعى لضم 4 صفقات في يناير

الجمعة، 03 يناير 2025 - 10:44

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت - شتوتجارت

دخل عمر مرموش لاعب أينتراخت فرانكفورت دائرة اهتمامات نادي مانشستر سيتي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتألق مرموش مع فرانكفورت هذا الموسم لفت إليه الأنظار من قبل كبار أوروبا، مما رشحه للانتقال لفريق كبير قريبا.

وحسب صحيفة ديلي ميل، فإن النادي الإنجليزي يسعى لتدعيم صفوف الفريق خلال شهر يناير الجاري بسبب مستواه خلال الفترة الماضية.

أخبار متعلقة:
مرموش يتحدث عن تكهنات رحيله من فرانكفورت تقرير: أرسنال يتقدم على منافسيه في صراع ضم مرموش الخسارة الثالثة تواليا.. فرانكفورت يخسر أمام ماينز المنقوص بمشاركة مرموش

وأفادت الصحيفة أن مصدر من النادي أخبرها أن سيتم ضم 3-4 لاعبين في يناير الحالي.

وكشفت الصحيفة أن مانشستر سيتي يسعى لضم لاعب وسط مدافع بديل لرودري المصاب، ومدافع ومهاجم.

ووفقا للصحيفة فإن مرموش في مقدمة الترشيحات لتدعيم الفريق خاصة أنه يلعب في جميع مراكز الخط الأمامي.

موقف مرموش

تحدث مرموش مرموش لصحيفة بيلد من قبل عن رحيله: "بالطبع أسمع عن اهتمام أندية أخرى بضمي. أشعر بالفخر لأن الناس يتحدثون عني. هذا يُظهر أنني أقوم بعمل جيد".

وأضاف "بشكل يومي لا أفكر في الأمر على الإطلاق. تركيزي منصب على آينتراخت فرانكفورت وتحقيق النجاح هنا".

وأكمل الدولي المصري "هناك دائمًا الكثير من التكهنات من الخارج. لكن ليس لدي وجهة أحلام محددة".

وشدد "ما أستطيع أن أعد به الجماهير هو أنني سأبذل قصارى جهدي من أجل فرانكفورت في كل مباراة".

وأتم عمر "أنا لا أفكر في الانتقال لفريق آخر. أنا أعيش اللحظة وأستمتع بوقتي في فرانكفورت".

وشارك مرموش منذ بداية الموسم الحالي بقميص فرانكفورت في 24 مباراة وخلالها سجل 18 هدفا وصنع 12 آخرين.

وسبق لصاحب الـ 25 عاما المشاركة في 35 مباراة دولية بقميص منتخب مصر وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3.

عمر مرموش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي فرانكفورت
نرشح لكم
ديلي ميل: راشفورد يرفض 3 عروض سعودية سلوت ينافس نونو سانتو على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال ديسمبر صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي ميرور: ولفرهامبتون يرفض التخلي عن كونيا في الانتقالات الشتوية أرتيتا: نوانيري مثير للإعجاب.. ونتعامل مع مفاجآت لا نتوقعها أرسنال يرسخ عقدة برينتفورد بثلاثية ويستعيد وصافة الدوري الإنجليزي انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1)-(3) أرسنال تقرير: أموريم يبلغ إدارة مانشستر يونايتد بصفقة ضرورية في يناير
أخر الأخبار
بعد غياب 4 مباريات.. عبد المنعم يعود لقائمة نيس 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
محاضرة فنية أخيرة من كولر قبل مواجهة شباب بلوزداد.. وموعد العودة للقاهرة ساعة | الكرة الإفريقية
وكيل أولمو يكشف خطط اللاعب بعد فشل برشلونة في تسجيله ساعة | الدوري الإسباني
بينهم مرموش.. ديلي ميل: مانشستر سيتي يسعى لضم 4 صفقات في يناير 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات اليوم 3 يناير والقنوات الناقلة - الأهلي ضد شباب بلوزداد.. وريال مدريد والكأس 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - نزلة برد تهدد مشاركة زيزو ضد المصري 12 ساعة | الدوري المصري
السوبر الإيطالي - جاسبريني يوضح سبب إجراء تغييرات في تشكيل أتالانتا أمام إنتر 12 ساعة | الكرة الأوروبية
السوبر الإيطالي - إنزاجي: لن أطلب المزيد من لاعبي إنتر 13 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 2 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 3 مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الإسماعيلي سيحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت 4 صلاح يكشف أخبار التجديد.. وهل تعمد المراوغة في صناعة الهدف الثاني