بينهم مرموش.. ديلي ميل: مانشستر سيتي يسعى لضم 4 صفقات في يناير

دخل عمر مرموش لاعب أينتراخت فرانكفورت دائرة اهتمامات نادي مانشستر سيتي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتألق مرموش مع فرانكفورت هذا الموسم لفت إليه الأنظار من قبل كبار أوروبا، مما رشحه للانتقال لفريق كبير قريبا.

وحسب صحيفة ديلي ميل، فإن النادي الإنجليزي يسعى لتدعيم صفوف الفريق خلال شهر يناير الجاري بسبب مستواه خلال الفترة الماضية.

وأفادت الصحيفة أن مصدر من النادي أخبرها أن سيتم ضم 3-4 لاعبين في يناير الحالي.

وكشفت الصحيفة أن مانشستر سيتي يسعى لضم لاعب وسط مدافع بديل لرودري المصاب، ومدافع ومهاجم.

ووفقا للصحيفة فإن مرموش في مقدمة الترشيحات لتدعيم الفريق خاصة أنه يلعب في جميع مراكز الخط الأمامي.

موقف مرموش

تحدث مرموش مرموش لصحيفة بيلد من قبل عن رحيله: "بالطبع أسمع عن اهتمام أندية أخرى بضمي. أشعر بالفخر لأن الناس يتحدثون عني. هذا يُظهر أنني أقوم بعمل جيد".

وأضاف "بشكل يومي لا أفكر في الأمر على الإطلاق. تركيزي منصب على آينتراخت فرانكفورت وتحقيق النجاح هنا".

وأكمل الدولي المصري "هناك دائمًا الكثير من التكهنات من الخارج. لكن ليس لدي وجهة أحلام محددة".

وشدد "ما أستطيع أن أعد به الجماهير هو أنني سأبذل قصارى جهدي من أجل فرانكفورت في كل مباراة".

وأتم عمر "أنا لا أفكر في الانتقال لفريق آخر. أنا أعيش اللحظة وأستمتع بوقتي في فرانكفورت".

وشارك مرموش منذ بداية الموسم الحالي بقميص فرانكفورت في 24 مباراة وخلالها سجل 18 هدفا وصنع 12 آخرين.

وسبق لصاحب الـ 25 عاما المشاركة في 35 مباراة دولية بقميص منتخب مصر وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3.