تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 20 جولة

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 15:57

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في مانشستر يونايتد

يثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول باستمرار نجاحه في الدوري الإنجليزي في الوقت الذي يقود فيه فريقه لتقديم مستويات مميزة، كما يثبت تفوقه على العديد من المهاجمين خلال الموسم.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي وسط أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي بعد مرور 20 جولة من الموسم.

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أكثر من سجل

1- محمد صلاح (18 هدفا)

2- إيرلينج هالاند (16 هدفا)

3- كول بالمر (13 هدفا)

3- ألكسندر إيزاك (13 هدفا)

3- بريان مبيومو (13 هدفا)

6- كريس وود (12 هدفا)

أكثر من صنع

1- محمد صلاح (13 هدفا)

2- بوكايو ساكا (10 أهداف)

3- أنطون روبنسون (7 أهداف)

3- جاكوب ميرفي (7 أهداف)

3- ميكيل دامسجارد (7 أهداف)

أكثر من سجل من ركلات جزاء

1- محمد صلاح (5 أهداف)

1- جاستن كوليفرت (5 أهداف)

3- كول بالمر (3 أهداف)

3- بريان مبيومو (3 أهداف)

3- راؤول خيمينيز (3 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- إرلينج هالاند (44 تسديدة)

2- محمد صلاح (39 تسديدة)

3- كول بالمر (30 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- إرلينج هالاند (81 تسديدة)

2- أنطوان سيمينيو (78 تسديدة)

3- محمد صلاح (74 تسديدة)

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي

هناك 46 لاعبا شاركوا في كل المباريات الـ20.

بينما شارك صلاح في 19 مباراة نظرا لتأجيل مباراة فريقه ضد إيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويسعى صلاح لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها 3 مرات

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

وفي الموسم التالي تقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

كما تقاسمها مع سون هيونج مين مهاجم توتنام في موسم 2021-2022 برصيد 23 هدفا، وذلك قبل أن يحصدها هالاند في الموسمين الأخيرين.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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