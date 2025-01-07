إمام محمدين لـ في الجول: اعتذرت عن عدم استكمال عملي في الاتحاد السكندري

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 14:30

كتب : عمرو نبيل

إمام محمدين

اعتذر إمام محمدين رئيس قطاع كرة القدم في نادي الاتحاد السكندري عن عدم استكمال عمله.

وقال محمدين لـ FilGoal.com: "اعتذرت لمجلس إدارة الاتحاد السكندري عن عدم استكمال عملي خلال اجتماع معه وأتمنى التوفيق للنادي لأن الاتحاد اسم كبير للغاية".

وكان زعيم الثغر قد أعلن تعيين طلعت يوسف مدربا للفريق خلفا للقبرصي نيكوديموس بابافاسيليو.

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وكان الاتحاد السكندري قد قرر إقالة مدربه نيكوديموس بابافاسيليو من تدريب الفريق.

وكان الاتحاد قد خسر من تيم إف سي ليودع كأس مصر من دور الـ 32.

وتولى بابافاسيليو تدريب الاتحاد السكندري في بداية الموسم الحالي خلفا لأحمد ساري الذي أنهى الموسم كمدرب للفريق.

وقاد بابافاسيليمو الاتحاد السكندري في 8 مباريات وخلالها فاز الفريق بمباراتين وتعادل في ثلاثة وخسر ثلاثة آخرين.

الاتحاد السكندري كان هو الفريق الرابع الذي يتولى المدرب القبرصي تدريبه في مصر بعد وادي دجلة وغزل المحلة والبنك الأهلي.

ويحتل الاتحاد السكندري حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 7 مباريات.

وكان طلعت يوسف قد بدأ الموسم الحالي في تدريب مودرن سبورت ولكنه رحل بعد 4 مباريات عن تدريب الفريق حقق خلالهم 3 تعادلات وهزيمة.

وسبق لطلعت يوسف تدريب الاتحاد السكندري في 6 مناسبات سابقة كان أولها عام 1999 والثانية في 2002 والثالثة في 2005 ثم عاد في عام 2013.

ورحل يوسف عن تدريب الاتحاد قبل أن يعود عقب موسم واحد للفريق من جديد في 2014.

وقاد طلعت يوسف الاتحاد السكندري لآخر مرة في موسم 2019/2020.

المباراة الأولى لطلعت يوسف في قيادة الاتحاد السكندري ستكون ضد ضد زد يوم السبت 11 يناير بالجولة الثامنة من الدوري المصري.

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