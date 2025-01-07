سلوت يقارن أرقام مهاجميه بأرقام صلاح.. ويوضح موقف سوبوسلاي ضد توتنام

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 13:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام

يؤمن أرني سلوت مدرب ليفربول أن محمد صلاح نجم فريقه يحقق أرقامه التهديفية الرائعة بسبب لعبه بشكل مستمر، وقارن أرقام مهاجمي الريدز بأرقامه.

ويتألق صلاح في صفوف ليفربول هذا الموسم بشكل لافت للنظر، وذلك في ظل اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "تألق كودي جاكبو؟ إنه يقدم الكثير. أستطيع أن أفهم التركيز على أداء محمد صلاح لأنه رائع. ولكن إذا جمعت بين أرقام كودي ولويس دياز، فستجد أن هذه الأرقام تقترب من أرقام صلاح".

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وأضاف "ما يفيد صلاح هو أنه يلعب أكثر لأن فيديريكو كييزا ليس متاحا دائما".

وأكمل "منشورات اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أتحدث إلى لاعبي فريقي، فإذا كان هناك أي شيء يقلقهم، فإنهم يشاركونه معي".

وتابع الهولندي "لا أركز على المنشورات بوسائل التواصل الاجتماعي أو ما يقال عنا. إذا فعلت ذلك بصفتك مديرا فنيا لنادي ليفربول، فلن يكون لديك حياة".

وكان صلاح قد نشر صورة له برفقة الثنائي فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل نهاية عقود الثلاثي بنهاية هذا الموسم.

وواصل سلوت "دومينيك سوبوسلاي لم يتدرب يوم الاثنين بسبب استمرار مرضه، نأمل أن يعود للتدريبات اليوم. مشاركته بشكل أساسي أمام توتنام محل شك".

ويحل ليفربول ضيفا على توتنام في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء.

فيما تقام مباراة الإياب بملعب أنفيلد الشهر المقبل.

وأتم "هناك العديد من الاعتبارات التي يجب مراعاتها قبل اختيار التشكيل أمام توتنام. قد نلعب ببعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في كل المباريات وبعض اللاعبين الذين شاركوا في كل المباريات. يوم الثلاثاء سنتدرب لأول مرة منذ مباراة مانشستر يونايتد. دعونا نرى".

يذكر أن ليفربول هزم توتنام بملعبه قبل أيام في الدوري الإنجليزي بنتيجة 6-3.

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