إقالة بابا فاسيليو من تدريب الاتحاد السكندري

الثلاثاء، 07 يناير 2025 - 12:07

كتب : FilGoal

بابا فاسيليو - البنك الأهلي ضد بيراميدز

أعلن الاتحاد السكندري إقالة مدربه نيكوديموس بابا فاسيليو من تدريب الفريق.

وأشار الاتحاد إلى أن مجلس الإدارة قرر إعفاء المدرب القبرصي وجهازه المعاون بالكامل من تدريب الفريق.

ولم يعلن الاتحاد عن المدرب الذي سيقود الفريق خلفا لبابافاسيليو.

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وكان الاتحاد قد خسر من تيم إف سي ليودع كأس مصر من دور الـ 32.

وتولى بابافاسيليو تدريب الاتحاد السكندري في بداية الموسم الحالي خلفا لأحمد ساري الذي أنهى الموسم كمدرب للفريق.

وقاد بابافاسيليمو الاتحاد السكندري في 8 مباريات وخلالها فاز الفريق بمباراتين وتعادل في ثلاثة وخسر ثلاثة آخرين.

الاتحاد السكندري كان هو الفريق الرابع الذي يتولى المدرب القبرصي تدريبه في مصر بعد وادي دجلة وغزل المحلة والبنك الأهلي.

ويحتل الاتحاد السكندري حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 7 مباريات.

الاتحاد السكندري نيكوديموس بابافاسيلو
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