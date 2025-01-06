تقرير: وست هام يقترب من إقالة لوبيتيجي.. ومدرب تشيلسي الأسبق هو الأقرب

كشفت إذاعة Talk sport عن اقتراب وست هام من إقالة المدرب جوليان لوبيتيجي من تدريب الفريق.

وفقا للإذاعة فإن لوبيتيجي قد اقترب من الرحيل عن الفريق بعد الخسارة من مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وقبلها الخسارة بخماسية ضد ليفربول.

وأشارت الإذاعة إلى أن جراهام بوتر مدرب تشيلسي الأسبق هو الأقرب لتولي مسؤولية وست هام بدلا من لوبيتيجي.

وكان بوتر قد ترك تشيلسي في 2023 ولا يعمل مع أي فريق منذ ذلك الوقت.

لوبيتيجي تولى تدريب وست هام في بداية الموسم الحالي بعد رحيله عن ولفرهامبتون.

المدرب الإسباني قاد وست هام في 22 مباراة حتى الآن وخلالها فاز في 7 مباريات وخسر 10 وتعادل في 5 آخرين.

ويحتل وست هام حاليا المركز 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة وبفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط.