كرة يد – قائمة منتخب مصر لمعسكر إسبانيا استعدادا لكأس العالم

أعلن خوان كارلوس باستور مدرب منتخب مصر لكرة اليد عن قائمة الفراعنة الأولية التي ستخوض معسكر الاستعدادا لكأس العالم لكرة اليد 2025.

ويقضي منتخب مصر معسكره في إسبانيا استعدادا للبطولة التي تقام بداية من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل.

وتقام بطولة كأس العالم في كرواتيا والدنمارك.

وذكرت شبكة قنوات أون تايم سبورتس حصولها على بث مباريات البطولة بواسطة شركة المتحدة للرياضة التي تدير شبكة قنوات أون تايم سبورتس وغيرها.

وشهدت القائمة غياب يحيى الدرع بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي ومهاب سعيد بسبب إصابته في القدم، كما شهدت استمرار غياب حسن قداح رغم عودته للملاعب مؤخرا.

وجاءت القائمة الأولية كالآتي:

المرمى: كريم هنداوي – محمد علي – عبد الرحمن حميد

الجناح الأيسر: أحمد هشام "سيسا" – بلال إبراهيم

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري

الظهير أيسر: علي زين – أحمد هشام "دودو" – عبد الرحمن فيصل

الظهير الأيمن: يحيى خالد – محسن رمضان – محمد لاشين

صانع الألعاب: سيف الدرع – أحمد خيري – سيف هاني

الهجوم: إبراهيم المصري – أحمد خالد – خالد وليد – ياسر سيف