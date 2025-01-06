الكاس: عمر السومة يفسخ عقده مع العربي القطري
الإثنين، 06 يناير 2025 - 18:28
كتب : FilGoal
كشفت قنوات الكاس القطرية عن فسخ عقد عمر السومة مهاجم سوريا مع ناديه العربي.
عمر السومة
النادي : العربي
وفسخ السومة عقده مع ناديه العربي القطري، وانتقل إلى العروبة السعودي وفقا لما ذكرته القناة القطرية.
وكان عمر السومة انتقل إلى العربي القطري بداية الموسم الماضي قادما من أهلي جدة السعودي.
اللاعب البالغ من العمر 35 عاما بدأ مسيرته مع الفتوة السوري ثم القادسية الكويتي.
بعدها انتقل إلى أهلي جدة السعودي الذي حقق معه الكثير من الإنجازات خلال 8 مواسم.
وفي النصف الأول من الموسم الجاري لعب السومة 5 مباريات فقط مع العربي القطري سجل خلالها مرة واحدة.
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