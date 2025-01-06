إصابة نوانيري وغيابه عن أرسنال لعدة أسابيع

الإثنين، 06 يناير 2025 - 18:08

كتب : FilGoal

إيثان نوانيري لاعب أرسنال

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن إصابة لاعب فريقه الشاب إيثان نوانيري وغيابه لعدة أسابيع.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة نيوكاسل في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية: "لسوء الحظ تعرض إيثان نوانيري لإصابة عضلية وسيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع".

وأضاف "آمل أن يلحق كاي هافرتز بمواجهة نيوكاسل، لا أريد أن أقول إنه جاهز للمباراة لأنني قلت في المرة الأخيرة ذلك ولم يكن لائقا".

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وأكمل "ألكساندر إيزاك لاعب من الطراز الأول، إنه في أفضل حالاته ويسجل الكثير من الأهداف ويحاول تقليل قوة المنافسين".

وشارك اللاعب الشاب ذو الـ17 عاما مع أرسنال في المباريات السابقة بعد إصابة نجم الفريق بوكايو ساكا.

ونجح نوانيري في تسجيل أول أهدافه مع أرسنال أمام برايتونز

ويلعب أرسنال ضد نيوكاسل غدا الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في المباراة التي تقام على ملعب الإمارات.

وكان أرسنال تعادل في آخر مباراة ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.

أرسنال نوانيري أرتيتا
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