لمواجهة استاد أبيدجان.. الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في كوت ديفوار

الإثنين، 06 يناير 2025 - 16:49

كتب : حسام نور الدين

الأهلي بطل إفريقيا للكرة الطائرة - محمد الدماطي

أعلن النادي الأهلي تكليف مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، محمد الدماطي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى كوت ديفوار يوم الخميس.

ويستعد الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري مساء السبت ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويقوم الدماطي بالتنسيق والترتيب الكامل مع محمد رمضان المدير الرياضي لتوفير الأجواء المناسبة للفريق من سفر وإقامة وملاعب تدريب لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق أفضل النتائج في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

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ويلعب الأهلي ضد سموحة غدا الثلاثاء في تمام الرابعة عصرا بالمباراة المؤجلة من الدوري على استاد القاهرة.

بينما يحل الأهلي ضيفا على استاد أبيدجان يوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر أمام شباب بلوزداد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الماضية.

ويحل الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن أورلاندو المتصدر.

بينما يواجه أورلاندو صاحب الـ 8 نقاط فريق شباب بلوزداد صاحب الـ 6 نقاط في نفس الجولة.

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