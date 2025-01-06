الإعارة السادسة.. مدافع سيتي ينتقل إلى بريمن

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الاثنين قطع إعارة مدافعه البوركينابي عيسى كابوري لبنفيكا وإعارته إلى فيردر بريمن.

مطلع سبتمبر الماضي أعلن بنفيكا البرتغالي ضم عيسى كابوري من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

لكن سيتي قرر قطع الإعارة، وإعارته لبريمن، وهي الإعارة السادسة على التوالي.

ويبدو أن القرار جاء بسبب ظهور مدافع منتخب بوركينا فاسو في 7 مباريات فقط مع بنفيكا في النصف الأول من الموسم.

الظهير البالغ 23 عاما بدأ مسيرته مع نادي رحيمو بعمر 18 عاما.

وخاض تجربته الاحترافية الأولى مع ميشيلن البلجيكي ثم وقع لمانشستر سيتي في 2020.

أعير البوركينابي مجددا لصفوف ميشيلن البلجيكي ثم تروا الفرنسي ثم مارسيليا ولوتون تاون وبنفيكا خلال المواسم الـ4 السابقة.

وخلال المواسم السابقة خاض 128 مباراة مع جميع الفرق التي ارتدى قمصانها.

دوليا خاض كابوري 45 مباراة بقميص منتخب بلاده وسجل خلالها هدفين.

وفاز كابوري من قبل بجائزة أفضل لاعب شاب في أمم إفريقيا 2021 والتي أقيمت في الكاميرون.