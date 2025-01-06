الإعارة السادسة.. مدافع سيتي ينتقل إلى بريمن

الإثنين، 06 يناير 2025 - 15:57

كتب : FilGoal

عيسى كابوري - بوركينا فاسو

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الاثنين قطع إعارة مدافعه البوركينابي عيسى كابوري لبنفيكا وإعارته إلى فيردر بريمن.

مطلع سبتمبر الماضي أعلن بنفيكا البرتغالي ضم عيسى كابوري من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

لكن سيتي قرر قطع الإعارة، وإعارته لبريمن، وهي الإعارة السادسة على التوالي.

أخبار متعلقة:
فوت ميركاتو: ريال مدريد يتحرك لضم مدافع أوزباكستان.. ومنافسة من سيتي ونيوكاسل مدافع اتحاد جدة يصل فرنسا للانضمام إلى مارسيليا على أمل تسجيلهما قبل السوبر.. أولمو وباو فيكتور يسافران مع برشلونة للسعودية سلوت يلمح لغياب كوناتي أمام توتنام

ويبدو أن القرار جاء بسبب ظهور مدافع منتخب بوركينا فاسو في 7 مباريات فقط مع بنفيكا في النصف الأول من الموسم.

Image

الظهير البالغ 23 عاما بدأ مسيرته مع نادي رحيمو بعمر 18 عاما.

وخاض تجربته الاحترافية الأولى مع ميشيلن البلجيكي ثم وقع لمانشستر سيتي في 2020.

أعير البوركينابي مجددا لصفوف ميشيلن البلجيكي ثم تروا الفرنسي ثم مارسيليا ولوتون تاون وبنفيكا خلال المواسم الـ4 السابقة.

وخلال المواسم السابقة خاض 128 مباراة مع جميع الفرق التي ارتدى قمصانها.

دوليا خاض كابوري 45 مباراة بقميص منتخب بلاده وسجل خلالها هدفين.

وفاز كابوري من قبل بجائزة أفضل لاعب شاب في أمم إفريقيا 2021 والتي أقيمت في الكاميرون.

عيسى كابوري مانشستر سيتي بنفيكا فيردر بريمن
نرشح لكم
عمر السومة يفسخ عقده مع العربي القطري الثامن في تاريخه.. أحمد شديد قناوي ينضم إلى لافيينا فلومينينسي يضم حارس ليفربول بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. الرياضية: بوزوق يصل السعودية تمهيدا لانضمامه إلى الرائد فوت ميركاتو: ريال مدريد يتحرك لضم مدافع أوزباكستان.. ومنافسة من سيتي ونيوكاسل مدافع اتحاد جدة يصل فرنسا للانضمام إلى مارسيليا "نال إعجاب جروس".. مصدر من الزمالك يكشف تطورات مفاوضات ضم أوبوكو تقرير إنجليزي: الأهلي داخل السباق.. إشبيلية يريد التخلص من إيهيناتشو في يناير
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - ثنائي من فريق الشباب.. وإندريك أساسي في مواجهة ديبورتيفو مينيرا 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
فان دايك: لا يوجد تطور بشأن تجديد عقدي 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
غياب كولر عن مران الأهلي بسبب وعكة صحية.. وموقفه من مباراة سموحة 10 دقيقة | الدوري المصري
عمر السومة يفسخ عقده مع العربي القطري 15 دقيقة | الوطن العربي
Gaming - صلاح ومرموش ضمن المرشحين لتشكيل العام في EA FC 25 19 دقيقة | Gamers
إصابة نوانيري وغيابه عن أرسنال لعدة أسابيع 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فرينتسفاروتشي يعين كين مديرا فنيا للفريق 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر الجولة الثامنة من الدوري المصري 41 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 عقوبة معلنة لأول مرة.. لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني 3 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 4 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان