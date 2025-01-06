"نال إعجاب جروس".. مصدر من الزمالك يكشف تطورات مفاوضات ضم أوبوكو

دخل الغاني كوادي أوبوكو لاعب مونتريال الكندي دائرة اهتمامات نادي الزمالك لضمه في سوق الانتقالات الجارية بيناير.

ويلعب أوبوكو -23 عاما- كجناح أيمن بنادي مونتريال الكندي منذ صيف 2023 بعد ثلاثة مواسم قضاها مع لوس أنجلوس جالاكسي.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "تم عرض الغاني كوادي أوبوكو لاعب مونتريال الكندي على نادي الزمالك".

وتابع "هناك إعجاب مبدئي بقدرات اللاعب وفتح النادي باب المفاوضات لإمكانية ضمه".

وأوضح المصدر "أوبوكو ليس اللاعب الوحيد المعروض لضمه في يناير، لكن بات أبرز المرشحين للانتقال إلى الزمالك خاصة أنه نال إعجاب كريستيان جروس".

كوادي أوبوكو انتقل إلى صفوف مونتريال في يوليو 2023 مقابل مليون و600 ألف يورو.

وخاض أوبوكو 93 مباراة في الدوري الأمريكي ونجح في تسجيل 16 هدفا وصنع 11 آخرين.

ويلعب أوبوكو في مركز الجناح الأيمن كما يمكنه اللعب في مركزي الجناح الأيسر والمهاجم.

ويرتبط أوبوكو بتعاقد مع مونتريال حتى نهاية ديسمبر 2026 مع خيار التمديد لعام آخر.