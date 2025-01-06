سلوت مدافعا عن أرنولد: من الصعب اللعب ضد برونو ودالوت

الإثنين، 06 يناير 2025 - 13:30

كتب : FilGoal

ترينت أليكساندر أرنولد

رد أرني سلوت المدير الفني لليفربول على الهجوم الذي تعرض له ترنت ألكسندر أرنولد بعد تعادل ليفربول ومانشستر يونايتد 2-2 في الدوري الإنجليزي.

وسُئل سلوت عن تأثير مستقبل أرنولد وعرض ريال مدريد لضمه في يناير، على أدائه في المباراة.

ورد سلوت في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا أؤمن بهذه الأشياء، أعتقد أن 9 من كل 10 أشخاص سيخبروك بأنها أثرت عليه، لكنني واحد من العشرة الذين يخبروك أنني لا أعتقد أن ذلك أثر عليه".

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وبرر سلوت أداء أرنولد : "اللعب ضد برونو فرنانديز وديوجو دالوت وهما لاعبان أساسيان في البرتغال ومن الصعب جدًا اللعب ضدهم أكثر من الشائعات حول مستقبله".

وأكمل "لدينا لاعب رائع هنا وهو ديوجو جوتا ومعظم الوقت لا يلعب مع البرتغال، هذا يخبرك بمدى جودة يونايتد".

ولم يقدم أرنولد مردودا جيدا خلال المباراة إذ نشرت سكاي سبورتس إحصائيات اللاعب الذي فقد الكرة 27 مرة طوال المباراة، ولم ينجح في الفوز بأي من الكرات المشتركة الخمس التي دخلها، كما تعرض للمراوغة مرتين.

ولعب أرنولد خلال هذا الموسم 18 مباراة في الدوري الإنجليزي و5 مباريات في دوري الأبطال ومباراة في الكأس سجل خلالهم هدفا وصنع 5 في كافة البطولات.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول بنهاية الموسم الجاي حيث يحق له التوقيع لأي نادي خلال انتقالات الشتاء.

وكانت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية نشرت أن ريال مدريد لن يستسلم في إمكانية ضم أرنولد في يناير.

وأفاد التقرير الإنجليزي أن ريال مدريد سيرسل ثاني عروضه إلى ليفربول من أجل ضم ترينت ألكسندر أرنولد في يناير الجاري.

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