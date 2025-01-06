سلوت يلمح لغياب كوناتي أمام توتنام

الإثنين، 06 يناير 2025 - 13:04

كتب : FilGoal

إبراهيما كوناتي

ألمح أرني سلوت مدرب ليفربول إلى عدم مشاركة مدافعه إبراهيما كوناتي أمام توتنام يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على توتنام في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، بعد أيام قليلة من مواجهة مانشستر يونايتد التي شهدت عودة كوناتي للعب بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وقال سلوت في تصريحات للصحفيين: "لقد شارك كوناتي فور عودته لأنه كان لائقا للمشاركة".

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وأضاف "إذا لم يكن كذلك، فلن نبدأ به في التشكيل الأساسي، لكنه بالتأكيد يمكنه اللعب لمدة 90 دقيقة، كما أظهر أمام يونايتد".

وأكمل المدرب الهولندي "هذا لا يعني أن كوناتي يمكنه لعب مباراتين في أسبوع واحد".

وأردف "إذا كنت بعيدا عن المباريات لفترة طويلة، فمن الصعب أن تلعب مباراتين في الأسبوع على الفور".

المدافع الفرنسي أمضى الأسابيع الخمسة السابقة خارج الملاعب بسبب الإصابة ولم يعد للتدريبات إلا يوم الجمعة.

وتابع "لن يكون مفاجئا إذا لم يلعب يوم الأربعاء، لكنه لعب ضد يونايتد لمدة 90 دقيقة وأعتقد أنه أظهر في تلك الدقائق الـ90 أنه كان جاهزا للعب".

وأوقف مانشستر يونايتد انتصارات ليفربول في الدوري الإنجليزي، وتعادل معه بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من المسابقة.

وبعد 3 انتصارات متتالية لليفربول في الدوري تعادل الفريق ليصل إلى النقطة 46 في صدارة الترتيب متفوقا بفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، وله مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

أما مانشستر يونايتد بعدما تلقى 3 هزائم متتالية تعادل أخيرا ووصل إلى النقطة 23 في المركز الـ13.

ثنائية ليفربول سجلها كودي جاكبو ومحمد صلاح، وسجل لمانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز وأماد ديالو.

ويعد هدف صلاح هو رقم 175 له في الدوري الإنجليزي، ليتعادل مع تييري هنري نجم أرسنال السابق، ويحتل المركز السابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

إبراهيما كوناتي ليفربول أرني سلوت
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