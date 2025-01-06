جوارديولا لـ جريليش: قاتل مع سافينيو لتستحق اللعب

الإثنين، 06 يناير 2025 - 11:59

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - أرسنال - هدف جاك جريليش

نصح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبه جاك جريليش بالقتال من أجل المشاركة بشكل أساسي، في ظل تألق الجناح البرازيلي سافينيو.

وتراجع مستوى جريليش في الموسم الحالي مثل معظم لاعبي سيتي.

وقال بيب في تصريحات للصحفيين: "لقد أصيب جريليش قبل أسبوعين، ويحتاج إلى التدرب ولعب المباريات".

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وأضاف "ليس لدي أي شكوك حول جودة جاك، أو أي لاعب آخر. لكن عليهم الآن أن يكونوا في أفضل حالاتهم".

ووجه بيب جوارديولا نصيحة لـ جريليش بقوله: "عليك أن تثبت جودتك وتقاتل مع سافينيو لتستحق اللعب، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر".

وأكمل "أنا أعلم أنه قادر على ذلك، لأنني رأيته، أريد مستواه العالي في كل جلسة تدريب، وفي كل مباراة".

ولعب جريليش 19 مباراة مع سيتي هذا الموسم بمختلف المسابقات، لم يسجل أي أهداف وصنع 4 أهداف.

وكان جوارديولا قد أسهب في الإشادة بجناحه البرازيلي الشاب سافينيو، بعد تألقه أمام وست هام يونايتد.

وحقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على وست هام بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، في مباراة تسبب فيها سافينيو في هدف وصنع هدفين.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أن سافينيو وصل لمرحلة التأقلم، إنه لا يفكر كثيرا حين تصله الكرة".

وأضاف المدرب الإسباني عن البالغ من العمر 20 عاما "سافينيو لديه كل شيء لإثبات جودته، إنه يقوم بأشياء لا تصدق".

وأكمل "لقد سجل هدفا أمام ليستر سيتي وتسبب في هدف أمام وست هام، أمامه الكثير لتحسينه، فهو ليس عدوانيا بما يكفي بدون الكرة، لكن الآن لديه شيء مميز لمساعدة الفريق".

وتابع "لقد كان محظوظا في كرة الهدف الأول أمام وست هام، لكن صنع هدفين لإرلينج هالاند بشكل رائع، أنا سعيد جدا من أجله، وهو يستحق اللعب".

وسجل رباعية مانشستر سيتي في المباراة كل من إيرلنج هالاند الذي أحرز هدفين وفيل فودين وفلاديمير سوفال بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 34 في المركز السادس، بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة 23 في المركز الـ 13.

وسيلعب مانشسستر سيتي مباراته المقبلة في الدوري ضد برينتفورد يوم الثلاثاء 14 يناير.

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