تقييم صلاح أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 06 يناير 2025 - 11:26

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في مانشستر يونايتد

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك مانشستر يونايتد من جديد، ليواصل تألقه هذا الموسم أمام الكبار، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في تعادل ليفربول مع ضيفه بنتيجة 2-2 ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، وسجل هدفا.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام مانشستر يونايتد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.9 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان أليكسيس ماك أليستر بمتوسط تقييم بلغ 7.6 درجة.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 21 هدفا، بينما صنع 17.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 376 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 232 هدفا وصنع 104 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول مانشستر يونايتد
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