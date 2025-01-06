كاف يحدد موعد قرعة أمم إفريقيا للمحليين

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن موعد قرعة النسخة الثامنة من كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وذكر كاف أن القرعة ستقام يوم 15 يناير الجاري في العاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام بطولة الأمم الإفريقية للمحليين خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير 2025.

وتستضيف البطولة 3 دول وهم كينيا وأوغندا وتنزانيا.

يذكر أن المنتخب السنغالي هو حامل اللقب بعد الفوز في نسخة 2022 على حساب الجزائر المضيف في المباراة النهائية، ليحقق أسود التيرانجا اللقب الأول.