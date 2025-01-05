العد مستمر.. صلاح ضد خماسي إنجلترا الكبير = 84 مساهمة تهديفية

وصل محمد صلاح إلى المساهمة التهديفية رقم 84 تاريخيا ضد خماسي إنجلترا الكبير، مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وأرسنال، وتشيلسي، وتوتنام.

وتعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب من 19 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن أرسنال الذي لعب مباراة أكثر.

محمد صلاح سجل هدفا من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

الهدف رفع رصيد محمد صلاح إلى 18 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليواصل انفراده بصدارة هدافي المسابقة.

وبذلك رفع الملك المصري رصيده من المساهمات إلى 84 مساهمة ضد خماسي إنجلترا الكبير، منهم 79 مساهمة تهديفية بقميص ليفربول.

وجاءت مساهمات محمد صلاح ضد خماسي إنجلترا كالتالي:

-ضد مانشستر يونايتد: 22 مساهمة تهديفية - 16 هدفا و6 صناعات.

-ضد مانشستر سيتي: 19 مساهمة تهديفية - 12 هدفا و7 صناعات.

-ضد توتنام: 18 مساهمة تهديفية - 14 هدفا و4 صناعات. الأهداف بينهم هدفين بقميصي بازل وفيورنتينا.

-ضد أرسنال: 13 مساهمة تهديفية - 11 هدفا وصناعتين. الأهداف بينهم هدف بقميص تشيلسي.

ضد تشيلسي: 12 مساهمة تهديفية - 8 أهداف و4 صناعات. الأهداف بينهم 3 أهداف بقميص بازل.

بذلك يكون مانشستر يونايتد هو أكثر فريق ساهم صلاح بأهداف في شباكه، وكذلك أكثر فريق سجل في مرماه.

في المركز الثاني من حيث المساهمات، يأتي مانشستر سيتي كثاني أكثر فريق بين كبار إنجلترا الذين ساهم صلاح بأهداف في شباكهم بواقع 19 مساهمة، أما من ناحية الأهداف فقط، فيأتي توتنام بالمركز الثاني خلف مانشستر يونايتد بتسجيله 14 هدفا ضدهم.