إبراهيم عادل: بيراميدز قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا

الأحد، 05 يناير 2025 - 22:59

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - بيراميدز ضد الترجي

يرى إبراهيم عادل لاعب بيراميدز أن فريقه قادر على المنافسة بقوة في دوري أبطال إفريقيا والفوز بالبطولة.

إبراهيم عادل

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقال إبراهيم عادل عبر قناة أون تايم سبورتس: "أشكر لاعبي بيراميدز بعد الفوز على الترجي لأنهم قدموا كل ما لديهم ولم نفكر سوى في مصلحة الفريق ولذلك حققنا الانتصار".

وأضاف "توقعت عرضية مصطفى فتحي واتخذت القرار في أقل من ثانية لأسدد الكرة بركلة مقصية والتوفيق حالفني في تسجيل هذا الهدف".

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وأتم تصريحاته "الترجي فريق كبير وعندما تفوز عليه تؤكد أنك قادر على الوصول للنهائي والفوز بالبطولة".

وحقق بيراميدز فوزا صعبا على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

سجل ثنائية بيراميدز في المباراة كلا من مصطفى فتحي وإبراهيم عادل، بينما أحرز يوسف بلايلي هدف الترجي.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة السابعة في المركز الثاني بالمجموعة بفارق الأهداف عن الترجي المتصدر.

بيراميدز إبراهيم عادل دوري أبطال إفريقيا
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