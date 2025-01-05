ليساندرو مارتينيز: كان يمكننا الفوز ولكن.. وهذا ما تغير في مانشستر يونايتد

الأحد، 05 يناير 2025 - 21:58

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز - برايتون - مانشستر يونايتد

أبدى ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد اعتقاده أن الفريق كان قادرا على تحقيق الفوز أمام ليفربول، في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين.

وقال ليساندرو في تصريحاته لقناة بي بي سي بعد المباراة: "اليوم أظهرنا الشخصية اللازمة وآمنا حتى النهاية. كان يجب أن نفوز. لم نتمكن من ذلك ولكننا حاولنا".

وأضاف "يجب أن نأخذ الإيجابيات. كنا فريقا مختلفا قبل بضع مباريات، والآن لعبنا مباراة جيدة حقا. يجب أن نؤمن أكثر بما يمكننا فعله".

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وتابع "لقد غيرنا عقليتنا. يمكنك رؤية الإيمان والثقة والطمأنينة لدى الجميع اليوم. الثقة كانت حاضرة في كل التحام وكل تمريرة وفي الدفاع، واستمتعنا حقا بمباراة اليوم".

وواصل "إذا شاهدت المباريات الماضية ستجدها سيئة. هذا حقيقي ونتقبله، واليوم لعبنا جيدا للغاية ويجب أن نؤمن بأنفسنا، فكرة القدم لعبة ذهنية في الحقيقة".

واختتم "بالتأكيد طبقنا التكتيك الخاص بنا، ولكن اليوم كنا نفكر أكثر بمهاراتنا وفريقنا وأفضل ما نملك. نملك لاعبين رائعين هنا يمكنهم اللعب بالكرة، ولكن قبل بضع مباريات حين كنا نمتلك الكرة كنا نشعر بالضغط".

وأوقف مانشستر يونايتد انتصارات ليفربول في الدوري الإنجليزي، وتعادل معه بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من المسابقة.

وبعد 3 انتصارات متتالية لليفربول في الدوري تعادل الفريق ليصل إلى النقطة 46 في صدارة الترتيب متفوقا بفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، ولا يزال متبقي له مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

أما مانشستر يونايتد بعدما تلقى 3 هزائم متتالية تعادل أخيرا ووصل إلى النقطة 23 في المركز الـ13.

ثنائية ليفربول سجلها كودي جاكبو ومحمد صلاح، وسجل لمانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز وأماد ديالو.

ويعد هدف صلاح هو رقم 175 له في الدوري الإنجليزي، ليتعادل مع تييري هنري نجم أرسنال السابق، ويحتل المركز السابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

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