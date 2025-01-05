مصطفى فتحي: نستطيع تحقيق شيء ما أمام أي خصم في إفريقيا

يثق مصطفى فتحي لاعب بيراميدز في قدرة فريقه على تحقيق شيء ما إفريقيا أمام أي خصم.

وحقق بيراميدز فوزا صعبا على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال فتحي لقناة بي إن سبورتس: "كنا على قلب رجل واحد، من بدأ بشكل أساسي وعلى مقاعد البدلاء لعبوا بشكل جيد كما يرى الجميع دائما".

وأتم "نريد أن نحقق شيء ما الموسم الحالي في إفريقيا، ونستطيع فعل ذلك أمام أي خصم".

سجل ثنائية بيراميدز في المباراة كلا من مصطفى فتحي وإبراهيم عادل، بينما أحرز يوسف بلايلي هدف الترجي.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة السابعة في المركز الثاني بالمجموعة بفارق الأهداف عن الترجي المتصدر.

وسيلعب بيراميدز مباراته المقبلة ضد ساجرادا الأنجولي خارج ملعبه يوم السبت 11 يناير، بينما يلتقي الترجي مع دجوليبا المالي.