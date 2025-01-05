أموريم: يجب أن نبدأ في يوم ما.. وهذا رأيي في فرصة ماجواير الضائعة

الأحد، 05 يناير 2025 - 21:49

كتب : FilGoal

روبن أموريم

أبدى روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد رضاه عم اأظهره فريقه أمام ليفربول في التعادل بين الفريقين.

وقال أموريم في تصريحاته لقناة بي بي سي عقب المباراة: "حين يفكر ولو شخص واحد أن لدينا القدرة ولكن لدينا مشكلة في الشخصية، فيجب أن يكون هذا مشكلة لكل اللاعبين. يجب أن نقاتل لتغيير ذلك".

وأضاف "أعتقد أنه من الواضح أننا حين نركز ونقاتل على كل كرة ونعاني ونصبح مرهقين في نهاية كل مباراة، فهذا يعني أننا فريق جيد".

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وتابع "إن لم نفعل هذا طوال الوقت سنخسر المباريات. هذا واضح للجميع".

وواصل "لقد تحكمنا في نسق المباراة جيدا، وبعد كل فرصة لليفربول سيطرنا على الوضع وامتلكنا الكرة لبعض الوقت وهذا صنع الفارق".

وعن فرصة هاري ماجواير الضائعة قال: "بالنسبة لي إهدار الفرص أو لعب الكرة بشكل سيئ ليس مشكلة كبيرة. الأمر الكبير بالنسبة لي أن هاري قدم كل شيء في الملعب، وهذا هو الأهم".

واختتم "الكل يفكر بنفس الشيء. يجب أن نبدأ بالاستمرارية في يوم ما، وليس في طريقة اللعب بل في طريقة مواجهة هذه المسابقة، لذلك لنبدأ اليوم".

وأوقف مانشستر يونايتد انتصارات ليفربول في الدوري الإنجليزي، وتعادل معه بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من المسابقة.

وبعد 3 انتصارات متتالية لليفربول في الدوري تعادل الفريق ليصل إلى النقطة 46 في صدارة الترتيب متفوقا بفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، ولا يزال متبقي له مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

أما مانشستر يونايتد بعدما تلقى 3 هزائم متتالية تعادل أخيرا ووصل إلى النقطة 23 في المركز الـ13.

ثنائية ليفربول سجلها كودي جاكبو ومحمد صلاح، وسجل لمانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز وأماد ديالو.

ويعد هدف صلاح هو رقم 175 له في الدوري الإنجليزي، ليتعادل مع تييري هنري نجم أرسنال السابق، ويحتل المركز السابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

روبن أموريم مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ليفربول
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