سلوت: الاستهانة بمانشستر يونايتد ليست سبب التعادل.. وهكذا أظهروا جودتهم في النهاية

أنكر أرني سلوت مدرب ليفربول تسبب الاستهانة بمانشستر يونايتد في التعادل بين الفريقين.

وقال سلوت في تصريحاته لإذاعة بي بي سي: "بدأنا جيدا وكان لدينا 3 فرص واضحة ثم ازدادت الأمور صعوبة لبعض الوقت".

وأضاف "يصبح الأمر صعبا حين تواجه فريقا بجودة عالية ويلعب بدفاع منخفض حيث يهاجم فقط راسموس هويلوند وأماد ديالو".

وواصل "ليس من السهل دائما أن تجد المساحات وهذا ما حدث، ثم تأخرنا 1-0 وهذا جعل الأمر أصعب، ولكني سعيد بالعقلية التي أظهرها اللاعبون بالتقدم 2-1 مجددا".

وعن حقيقة استهانة فريقه بمانشستر يونايتد وتسبب ذلك في التعادل قال: "لا، لا أعتقد أن هذا له علاقة بأي شيء. بل فقط دفاعهم المتأخر. لديهم الجودة بالكرة وبدونها وكان من الصعب اللعب أمامهم".

وأوضح "لقد انفتحت المباراة حين بدأوا باللعب، ويمكنك رؤية مدى جودتهم إذا حاولوا اللعب. في أول 75 دقيقة كان الحارس أندريه أونانا يرسل الكرات الطويلة وحين تأتيهم ركلة حرة يرسلونها للأمام، ولكن في آخر 15 دقيقة أمكنكم رؤية كم هم جيدين حين لعبوا على الأرض".

وتابع "الناس نسوا كم الفرص التي حصلنا عليها. كانت لديهم فرصة سانحة في النهاية لهاري ماجواير. كانت لدينا فرص أكثر منهم ولكن في النهاية كان يمكننا أن نخسر بفرصة ماجواير".

وأوقف مانشستر يونايتد انتصارات ليفربول في الدوري الإنجليزي، وتعادل معه بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من المسابقة.

وبعد 3 انتصارات متتالية لليفربول في الدوري تعادل الفريق ليصل إلى النقطة 46 في صدارة الترتيب متفوقا بفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، ولا يزال متبقي له مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

أما مانشستر يونايتد بعدما تلقى 3 هزائم متتالية تعادل أخيرا ووصل إلى النقطة 23 في المركز الـ13.

ثنائية ليفربول سجلها كودي جاكبو ومحمد صلاح، وسجل لمانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز وأماد ديالو.

ويعد هدف صلاح هو رقم 175 له في الدوري الإنجليزي، ليتعادل مع تييري هنري نجم أرسنال السابق، ويحتل المركز السابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.