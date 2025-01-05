ماك أليستر: الأداء لم يكن جيدا وكذلك النتيجة ولكن

أبدى أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول اعتقاده أن التعادل كان عادلا أمام مانشستر يونايتد.

وقال ماك أليستر في تصريحاته لقناة سكاي سبورتس: "النتيجة ليست جيدة بما يكفي، والأداء لم يكن جيدا كما أردنا، ولكن في النهاية هي نتيجة عادلة".

وأضاف "لم نلعب كيفما أردنا وتلقينا الكثير من الفرص وكانت لدينا فرص لتسجيل المزيد من الأهداف".

وواصل "الجهد كان حاضرا وكذلك العقلية لأننا عدنا، ولكن حين تتقدم 2-1 قبل 15 دقيقة من النهاية يجب أن تدافع بشكل أفضل".

وأوضح "لم نتمكن من ذلك، ويجب أن نفكر فيما فعلناه بشكل خاطئ ثم نمضي قدما".

وأوقف مانشستر يونايتد انتصارات ليفربول في الدوري الإنجليزي، وتعادل معه بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من المسابقة.

وبعد 3 انتصارات متتالية لليفربول في الدوري تعادل الفريق ليصل إلى النقطة 46 في صدارة الترتيب متفوقا بفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، ولا يزال متبقي له مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

أما مانشستر يونايتد بعدما تلقى 3 هزائم متتالية تعادل أخيرا ووصل إلى النقطة 23 في المركز الـ13.

ثنائية ليفربول سجلها كودي جاكبو ومحمد صلاح، وسجل لمانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز وأماد ديالو.

ويعد هدف صلاح هو رقم 175 له في الدوري الإنجليزي، ليتعادل مع تييري هنري نجم أرسنال السابق، ويحتل المركز السابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.